Laporta: "Ni dije que Messi continuaría en el Barça ni lo aseguré"

El expresidente del FC Barcelona, Joan Laporta, abordó la relación y sus planes de futuro con Leo Messi, así como la no vuelta del argentino en 2023 durante el debate electoral organizado por el Grupo Godó, celebrado a seis días de las elecciones del próximo 15 de marzo.

Laporta aseguró que el club mantiene la voluntad de rendir homenaje al argentino en el futuro. "Proponemos hacerle una estatua y un partido de homenaje cuando el estadio esté terminado", afirmó. El presidente también defendió la continuidad del actual proyecto deportivo, en el que no cuenta con Messi de manera activa como jugador. "El proyecto deportivo de nuestra candidatura será con Flick en el banquillo y Deco en los despachos. Está funcionando genial y sería bueno que continuase”, señaló.

En ese sentido, advirtió de que un posible cambio de presidencia podría afectar a esa estabilidad. "Si viene Font, será el principal problema de que este proyecto continúe. Flick ha dicho que sin Deco no tiene ganas de continuar", aseguró.

Laporta, antes de abordar el posible de regreso de Leo en 2023, también se refirió a la etapa de Xavi Hernández como entrenador para contextualizar la entrevista del egarense en la que lo acusa de que Messi no volviera al club. Según explicó, el propio técnico reconoció dificultades durante su etapa. "Xavi dice que se relajó y no pudo conciliar su vida profesional con la familiar; también dijo que no podría competir con el Madrid en años", relató.

Además, añadió que Deco le trasladó algunas decisiones tomadas por el entrenador. "Deco me dijo que Xavi ordenó cambios de jugadores importantes. Estaba permanentemente insatisfecho con la plantilla, con los árbitros. Decía, también con su ‘staff’, que no era competitiva", afirmó.

¿Por qué Messi no volvió?

Sobre el caso Messi, Laporta explicó cómo se produjeron las conversaciones para un posible regreso en 2023. "En 2021 a Messi no se le pudo renovar por cuestiones económicas, en 2023 vino Xavi diciéndome que Leo quería volver, a mediados de marzo. Jorge Messi me dijo en mayo que tendría demasiada presión y que preferían ir a Miami. Y le dije que eran soberanos para decidir su futuro", relató.

Finalmente, sobre los ataques por sus promesas electorales en 2021 en las que el propio expresidente se posicionaba como el único candidato de entonces capaz de cerrar la continuidad de Messi, que acababa contrato, Laporta se defendió asegurando que "ni dije que Messi continuaría ni lo aseguré".

La respuesta de Font

Por su parte, el candidato Víctor Font respondió con dureza a las palabras del actual presidente y cuestionó su credibilidad. "¿A quién damos credibilidad? ¿A leyendas del club con historial de dar el máximo a esta institución o a un presidente con una lista de mentiras y promesas incumplidas?", afirmó.

Font aseguró que el propio crack argentino acabará explicando su versión de los hechos: "Messi piensa que las cosas fueron así como explica Xavi. Algún día Leo saldrá y explicará su versión", dijo. Además, criticó la propuesta de un homenaje en estas circunstancias. "Romper relaciones por intereses personales, abrir esta herida e intentar cerrarla con un homenaje y una estatua es de las cosas más lamentables", declaró.

El candidato también apeló al sentimiento del barcelonismo. "La herida sentimental en el corazón, más allá de lo que se enriquecería el club, eso haría al club más grande", afirmó. Asimismo, recordó las promesas realizadas en el pasado. "Hace cinco años decía que solo si ganaba él se quedaría Messi, y era mentira porque no tenía plan", aseguró.

Font concluyó defendiendo el papel de los socios en la institución. "Este club no es de una persona, es de 150.000 socios. Es de los socios que sufren al ver como lloró Messi en 2021", señaló. Finalmente, criticó lo que considera los dos grandes errores del actual mandato: "Romper relaciones con Messi e ir de la mano con Florentino en este mandato son las dos grandes manchas de este mandato".