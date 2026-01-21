Laporta se despide con un "hasta luego" de Ter Stegen

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, atendió a los medios de comunicación a las puertas del restaurante Kampa Park, donde mantuvo el almuerzo con la directiva del Slavia de Praga previo al encuentro de la Champions League. Laporta estuvo acompañado de los directivos Joan Soler, Miquel Camps, Aureli Mas, Joan Soler, además de Enric Masip, miembro de la comisión deportiva y asesor del máximo dirigente barcelonista.

Laporta, sobre todo, quiso dedicar unas palabras hacia Mar-André Ter Stegen, quien este miércoles ha acudido a Girona para formalizar su cesión hasta final de temporada. El presidente matizó que no es un adiós, sino que “esperamos que sea un hasta luego". Laporta entiende como "después de una lesión debe jugar y tendrá más oportunidades de jugar en Girona".

Joan Laporta, con unos aficionados en el Puente de Carlos de Praga / Dani Barbeito

El dirigente barcelonista definió a Ter Stegen como "un portero excepcional, de los mejores del mundo", pero que "se ha dado esta circunstancia con sensaciones contradictorias, queremos lo mejor para él, también que siguiera en el Barça, pero debe jugar para acudir al Mundial, así lo ha dicho el entrenador alemán y tiene que jugar partidos, recuperándose de una lesión es más complicado hacerlo aquí".

Laporta insistió en sus muestras de afecto recordándole que "el Barça es su casa, es una cesión hasta final de temporada, esperamos que vaya al Mundial y luego ya hablaremos, tiene contrato con nosotros. Le deseo lo mejor al gran capitán porque es excepcional, es una gran persona”.

Espera una goleada

En cuanto al partido ante el Slavia de Praga subrayó que "el objetivo que tenemos es quedar entre los 8 mejores y ganando los dos partidos que nos quedan casi seguro que estaremos". Laporta marcó la meta de "hacer muchos más goles que el contrario porque puede haber muchos empates y es algo que puede ser clave.”