Laporta se despide de Iñigo Martínez

Este viernes 8 de agosto ha sido el último día de Iñigo Martínez como jugador del FC Barcelona, después de que fichase por el club blaugrana en verano de 2023. El defensa de Ondarroa abandona la entidad catalana como agente libre y firmará por el Al-Nassr de Arabia Saudí. Una salida que no dejará traspaso en las arcas del Barça, pero liberará 14 millones de euros de masa salarial.

Iñigo ya no se entrenó ayer con el resto de sus compañeros en la sesión vespertina, con el permiso del club para poder resolver su futuro. Este viernes tampoco ha participado en la sesión que ha dirigido Hansi Flick en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero sí que ha acudido para recoger sus últimas pertenencias y despedirse de los que han sido sus compañeros durante las dos últimas temporadas.

También se ha personado el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien se ha acercado a las instalaciones del club para despedirse de Iñigo Martínez en persona. Sin duda, uno de los futbolistas más destacados en lo deportivo durante la temporada pasada, pero también, por su calidad humana, logró ganarse el respeto y la admiración de todo el vestuario y del 'staff' técnico.

El futbolista pasará revisión médica en Barcelona con su nuevo club y se desplazará de forma automática a Arabia Saudí. Firmará por una temporada aunque, prácticamente, tiene garantizado un segundo año, algo que en el club blaugrana no se había firmado a pesar de que se estaba negociando.