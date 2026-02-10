FC Barcelona
Laporta se ha despedido de los jugadores
El ex presidente del FC Barcelona quiso saludar a Hansi Flick y a los futbolistas antes del entrenamiento
Carlos Monfort / Jordi Gil
Joan Laporta dimitió este lunes como presidente del FC Barcelona para poder presentarse a la reelección. El ya ex presidente no pudo despedirse de la plantilla el mismo lunes al ser día de descanso de la plantilla y ha sido este martes cuando ha acudido a la Ciutat Esportiva para despedirse tanto de Hansi Flick como de los futbolistas.
Laporta se personó a las 9.20 h. al recinto de entrenamiento barcelonista, acompañado de su asesor y miembro de la comisión deportiva, Enric Masip. El presidente en funciones hasta final de temporada, Rafael Yuste, ha llegado justo detrás en su vehículo particular.
El actual precandidato a la presidencia azulgrana querían saludar a la plantilla y staff técnico con tranquilidad antes de iniciar el entrenamiento a las 11.00 h. para preparar la ida de la semifinal de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.
Laporta siempre ha sido un persona muy cercana al vestuario y han sido habituales sus visitas a la Ciutat Esportiva durante su mandato. Esta ha sido su manera de mostrar su confianza hacia el trabajo de Flick y los jugadores tanto en momentos de euforia como en situaciones más delicadas. A Laporta siempre le ha gustado estar al lado del equipo.
A partir de ahora, Laporta pasa a ser un precandidato más a la espera de reunir las firmas suficientes para revalidar su mandato. Una aspiración que espera cumplir y seguir al frente de la nave barcelonista a partir del 30 de junio.
En el vestuario, Hansi Flick ya ha dado su respaldo público al proyecto de Laporta, con Deco como director deportivo, buscando la estabilidad del club.
