Laporta desliza quién hará el saque de honor en el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona regresa este sábado al Spotify Camp Nou con la visita del Athletic Club correspondiente a la jornada 13 de LaLiga 2025/26. Después de dos años y medio de remodelación, el equipo de culé volverá a disputar un partido oficial en su estadio en una tarde muy emotiva para el barcelonismo. La espera se ha hecho larga, pero por fin ha llegado el momento de volver a casa.

Uno de los 'secretos' que la junta directiva de Joan Laporta se había guardado para la inauguración del Spotify Camp Nou era quién sería el encargado o la encargada de realizar el saque de honor previo al encuentro. A principios de semana la vicepresidenta Elena Fort dijo que "sería una sorpresa" y estas declaraciones dieron paso a todo tipo de especulaciones sobre posibles celebridades o exjugadores del Barça. Algunos usuarios de las redes sociales, incluso, soñaban con la aparición de Leo Messi.

En las últimas horas varios medios de comunicación ya habían explicado que el saque de honor serviría para homenajear a los socios y, en una entrevista en 'El suplement' de 'Catalunya Ràdio', Laporta lo confirmó: "El saque de honor será normal, sencillo, y lo hará una persona representativa de la masa social barcelonista. Una persona de alta carga simbólica. Será un saque de honor simbólico de un socio veterano. El más antiguo que ha podido asistir dada su movilidad".

'Jan', con "sensación de día histórico", también se refirió a las declaraciones de Elena Fort pidiendo que fuera él quien hiciera el saque de honor. “No, yo no lo haré. Esta obra la hemos levantado entre todos y todas, los actos previos al partido serán corales”, sentenció al respecto Laporta.

El máximo mandatario blaugrana aprovechó la entrevista en la radio pública catalana para pedir a los asistentes al partido "que lleguen con antelación, sigan las recomendaciones y vengan a pie o en transporte público". También dejó claro a Hansi Flick y su plantilla que, a pesar de ser un día muy festivo, los tres puntos no se pueden escapar: "A veces, las celebraciones despistan, pero confío que los jugadores saldrán concentrados para ganar el partido".

Por último, Laporta destacó que el regreso al Spotify Camp Nou también es una gran noticia a nivel financiero. "Más que recuperar ingresos, porque no tendremos los de antes de empezar la reforma, sí que podremos ir cumpliendo con el presupuesto. Los socios siempre responden. Lo han hecho en Montjuïc y confío que ahora que tendremos un estadio de fútbol, los ingresos por taquillaje serán buenos. Y a partir de finales de año, con 62.000 espectadores, aún más", finalizó.