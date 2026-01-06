Laporta desconecta jugando al pádel tras cerrar el fichaje de João Cancelo

Día de calma y desconexión del Barça en Jeddah el día después de dejar cerrada la incorporación de João Cancelo. El lateral portugués llegará en forma de cesión hasta el 30 de junio de 2025, después de unas horas intensas de negociaciones que tuvieron su punto álgido durante la jornada de ayer.

La junta directiva vivió un día muy exigente, con un viaje ajetreado y constantes comunicaciones tanto con el futbolista como con su agente, Jorge Mendes. Todo ello estuvo acompañado por la presentación de la oferta formal al Al Hilal, un paso clave para desbloquear la operación. Una vez encarrilado el acuerdo, ya cerrado a la espera de las firmas, en la mañana de hoy los directivos regararon pilas y aprovecharon para visitar la ciudad.

Pádel con amigos y desconexión

Joan Laporta, Joan Soler y Enric Masip, entre otros directivos, aprovecharon las primeras horas del día para descansar y practicar pádel con algunas amistades. El grupo se desplazó hasta 'The One Padel Courts', unas pistas indoor situadas a unos 20 minutos del hotel de concentración del Barça. A la cita acudieron acompañados por Samir Chamkha, anfitrión del club en Arabia Saudí y persona de máxima confianza de la junta, que suele estar presente en los desplazamientos del equipo a países árabes.

Mientras tanto, la plantilla completará esta tarde su primer entrenamiento en tierras saudíes. La sesión está prevista para las 18.00 hora local y servirá para empezar a preparar el compromiso de la Supercopa. Antes, a las 17.15, comparecerán ante los medios Hansi Flick y el guardameta Joan Garcia, que firmó una actuación sobresaliente ante el Espanyol en Cornellà. El Barça entra poco a poco en modo competición, con tranquilidad y con los deberes hechos en los despachos.