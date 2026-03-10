Laporta descarta el fichaje de Julián Álvarez por el Barça: "No es un jugador que haga saltar la banca"

Cuando parecía que el fichaje de Julián Álvarez se enfriaba, Joan Laporta casi ha cerrado definitivamente la puerta a su posible incorporación en el próximo mercado estival, durante una entrevista en el programa 'Què t’hi Jugues' de la Cadena SER.

El presidente blaugrana admiró el talento del argentino, pero puso los pies en el suelo reconociendo la postura del club: "Es un gran jugador, que en el sistema del Barça dicen que funcionaría. Pero no para hacer saltar la banca. Primero debería mostrar su voluntad de venir al Barça, que es lo que queremos de los jugadores que se interesen. Por otro lado, que sea a un precio razonable; entonces lo podríamos estudiar. Tal como está lo que pretenden, este caso está fuera de juego".

Presentación candidatura a las elecciones de la presidencia del FC Barcelona 2026 de Joan Laporta / Dani Barbeito / SPO

El sueño frustrado

Álvarez ha sido vinculado insistentemente con el Barcelona en los últimos meses, sobre todo como recambio o complemento de lujo para la delantera de cara a la 2026-27. Muchos lo ven como el heredero ideal de Robert Lewandowski, con tasaciones que han oscilado entre 80 y 100 millones de euros (o incluso más altas según el medio), dependiendo de lo que exija el Atlético de Madrid.

BARCELONA, 03/03/2026.- El delantero del Atlético Julián Álvarez (i) juega un balón ante Pedri, del Barcelona, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan este martes en el Camp Nou. EFE/Alejandro García / Alejandro García / EFE

Algunos periodistas argentinos llegaron a asegurar que el 'Araña' podría aterrizar en el Spotify Camp Nou tras el Mundial 2026, aunque fuentes cercanas al jugador han desmentido cualquier contacto formal serio hasta ahora. Sin embargo, el pobre rendimiento de Álvarez esta temporada en el Atlético ha enfriado algo el interés.

Renovación de Lewandowski

En contrapartida, Laporta ha dejado claro su preferencia por alargar la vida útil de Robert Lewandowski. Valora enormemente el compromiso del polaco desde 2022, su integración total en la ciudad y su capacidad para decidir partidos aunque no sea titular indiscutible. A sus 37 años, Lewandowski rechaza ofertas millonarias de Arabia y otros destinos, y parece dispuesto a seguir aportando al proyecto blaugrana, lo que convierte su renovación en prioridad absoluta en ataque.

No obstante, Laporta no cierra del todo la puerta a otro '9': "Se decidirá cuando se celebren las elecciones. Si continuamos, Deco continuará y todas sus gestiones que lleva haciendo tiempo, pues se harán. Tenemos dos jugadores con mucha calidad en la delantera como Lewandowski y Ferran, aunque no es incompatible que venga alguien más. Ya se verá".

En Can Barça siguen buscando otras opciones en el caso (cada vez más improbable) de que Lewy finalice su etapa como culé, pero parece que el sueño de ver a la 'Araña' vestida de blaugrana se aleja cada vez más.