Laporta descarta un CEO para el Barça a corto plazo

Ya tienen una lista de candidatos como nuevos CEO, pero Laporta entiende que el actual modelo funciona y no es el momento de cambiarlo "Tengo el club en la cabeza y no veo ahora un director general para gestionarlo", ha explicado en la entrevista a SPORT

Laporta indicó que en el futuro se plantea firmar un nuevo CEO, pero que ahora prefiere controlar la gestión. “Sí, tenemos una serie de candidatos, pero ya tomaremos esa decisión. Ahora estamos en una fase en la que la junta directiva respondemos con nuestro patrimonio universal, o sea, con todo nuestro patrimonio y hombre, los primeros interesados en proteger al club y que vaya bien somos nosotros".

"Mientras estemos en esta situación, el modelo de gestión del club será así, el organigrama será horizontal, con un director general de cada área que despacha con el presidente. Con esto está bajo control el club y continuará así. No lo dejaré aún en manos de un CEO o ejecutivo porque creo que no existe ahora una persona para gestionar todo lo que conlleva el Barça hoy. Llevo muchos años con esto y no he visto a nadie que tenga todo el club en la cabeza. Y con todos los respetos y humildad, uno de ellos soy yo”, apuntó el máximo mandatario de la entidad culé.

Enfado por el 'caso Negreira'

Joan Laporta reconoció sentirse molesto por la postura del Madrid en el ‘caso Negreira’. “Me dolió su postura y así se lo comenté. Me molesta que el ‘caso Negreira’ aparezca como un caso de corrupción arbitral y eso no es cierto".

El presidente blaugrana también añadió que "es una campaña de desprestigio contra la reputación del Barça. El club es el primer interesado para que se investigue hasta el final y hemos intentado comparecer en el procedimiento. Que se personara el Madrid no me pareció nada bien. Queremos esclarecer todo este asunto y que no se nos juzgue antes de que haya juicio”.