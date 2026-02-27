Laporta, desatado: "En las tres últimas finales hemos repasado al Madrid y podemos remontar al Atlético"

Joan Laporta quiso mostrarse de lo más cauto a la hora de valorar el sorteo de la Champions. En un acto de campaña a la presidencia del Barça celebrado en la Cambra de Comerç de Tortosa señaló la dificultad de medirse a un rival de la Premier League. "Nos podía tocar PSG o Newcastle y nos ha tocado el Newcastle. Los clubs ingleses son muy complicados y sabemos que siempre son competitivos en estas competiciones".

Tras el mensaje inicial, el ahora candidato a la reelección no pudo evitar sacar pecho en favor el conjunto de Flick. "Sabemos que será complicado pero ahora ya tenemos un equipo con mucho talento y que ya empieza a tener esa experiencia necesaria para afrontar este tipo de eliminatorias".

Laporta quiso presumir del buen momento del equipo. "En las tres últimas finales hemos dado un repaso al Madrid y ahora podemos remontar el martes y ahora ante el Atlético. Ganaremos LaLiga contra todo y contra todos", reiteró.

Caso Audiencia Nacional

Laporta fue cuestionado sobre el caso de la denuncia ante su persona y su entorno presentada hace unos días ante la Audiencia Nacional. "No les saldrá bien poner denuncias falsas, llenas de mentiras para ensuciar un proceso electoral modélico como el nuestro", apuntó.

El candidato reiteró que estas acusaciones son viejas y existe alguien importante arropando al socio Isidro Navarro, que presentó la demanda ante la Audiencia. "Ahora tenemos un individuo que se dedica a ensuciar el proceso, pero otra gente ya ha ido con la cancioncita y las mismas historias. No vale todo para llegar a la presidencia. Esta persona no trabaja solo, no lo ha hecho solo. Defendemos al Barça de quienes quieren controlarlo a 600 kilómetros de distancia, ya lo he dicho muchas veces".