Laporta desactiva el 'plan B' del FC Barcelona a Julián Álvarez

El FC Barcelona no fichará a un delantero centro por fichar. La carpeta del ‘9’ era (y todavía es) la gran prioridad del verano y el club blaugrana luchará por la incorporación de Julián Álvarez hasta el último segundo del mercado, pero no perderá los papeles ni realizará ninguna inversión desorbitada por otro jugador en caso de que el Atlético no ceda y siga negándose a negociar por la ‘araña’ a pesar de que la situación en el Metropolitano es insostenible.

Aunque todavía queda casi una semana de mercado y pueden pasar muchísimas cosas, Deco y Hansi Flick han acordado no acometer ninguna operación alternativa a la de Julián después de analizar todas las opciones disponibles. Delanteros contrastados como Harry Kane o Joao Pedro son inaccesibles y los perfiles jóvenes (Nicolò Tresoldi, Eli Junior Kroupi y compañía) gustan en los despachos barcelonistas, pero no acaban de generar consenso. Y, además, requerirían un desembolso elevado por efectivos que no llegarían con el cartel de titulares indiscutibles y que difícilmente mejorarían a los futbolistas de la actual plantilla que ya pueden jugar en la punta del ataque.

Cumbre con Laporta

El presidente apareció ayer en la Ciutat Esportiva y aprovechó para saludar a la plantilla del Barça y reunirse con la dirección deportiva para planificar la recta final del mercado. Entre otras cuestiones, aprobó la hoja de ruta ‘Julián Álvarez o nada’. El máximo mandatario culé pidió paciencia a Deco con el argentino y le incitó a esperarlo hasta el final. En una cumbre que se alargó cuatro horas, Joan Laporta se mostró partidario de no firmar a ningún parche con el simple pretexto de fichar a alguien.

El 0-5 ante el Elche no tiene nada que ver en una decisión que no se entendería sin la confianza ciega en el ‘roster’ actual, pero tampoco sin la ausencia de ‘nueves’ de garantías, de primer nivel, al alcance de la entidad catalana. Raphinha demostró en el Martínez Valero que está capacitado para ejercer de referencia ofensiva. Anthony Gordon y Karim Adeyemi también acabarán jugando allí. Dani Olmo, Fermín López y Lamine Yamal pueden ser otras opciones. Julián subiría el techo competitivo del equipo al siguiente escalón. El resto de futbolistas explorados, no.

Mercado de invierno

Mientras exista una mínima oportunidad de fichar a Julián, el Barça le reservará un hueco en la plantilla. El Metropolitano dictó sentencia el pasado domingo y el Atlético debe tomar una decisión si quiere solucionar un problema que le está afectando deportiva e institucionalmente. El club blaugrana está preparado para mejorar la oferta de 100 millones de euros que no ha recibido respuesta por parte colchonera, aunque no lo hará hasta que Gil Marín flexibilice su postura y abra la puerta a negociar el traspaso. La voluntad del argentino no ha podido quedar más clara: solo piensa en jugar en el Camp Nou.

Si el Barcelona no acomete ahora ningún fichaje, el plan de Deco y Flick consiste en esperarse al mercado de invierno para analizar la situación y, en función de cómo hayan ido los primeros meses de competición, tomar una decisión u otra. Se prefiere optar por la calma antes que realizar un paso en falso y efectuar una de esas operaciones arriesgadas que, en caso de no salir bien, comprometen la economía de la entidad en el futuro a corto y medio plazo.