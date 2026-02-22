Laporta: "¿La derrota del Madrid? Por una vez que no les regalan, que no se quejen"

Joan Laporta atendió a los medios en la carpa de recogida de firmas instalada en el Palau Blaugrana, en la previa del Barça-Levante. El expresidente y precandidato aseguró que está "muy contento de cómo hemos organizado nuestra campaña y de cómo están respondiendo los culés".

Laporta defendió la continuidad del proyecto bajo el lema 'Defensem el Barça'. "Para salir adelante pienso que debemos continuar la obra hecha. Muchos barcelonistas lo entienden y creen que, con la experiencia y los conocimientos que hemos adquirido, somos la propuesta que conviene al Barça en estos momentos", afirmó.

Antes de entrar en materia deportiva, comentó la broma de Hansi Flick en su última rueda de prensa sobre su ausencia como presidente en los últimos partidos, curiosamente los dos que han acabado en derrota culé. "Eso fue una broma. Conozco a Hansi y tiene ese sentido del humor. Está muy mentalizado para ganar al Levante" y colocarse líderes tras la derrota del Real Madrid. "Es un partido muy importante. Hansi y los jugadores lo saben. Han tenido una semana limpia para reencontrarnos con nuestro fútbol".

Sobre la pelea por la Liga con el máximo rival, fue claro: "Tenemos que estar a muy alto nivel para ganar la Liga. Cualquier equipo te puede ganar si no juegas con intensidad y mentalidad". Tras la derrota ante el Girona, explicó que habló con Deco, con el cuerpo técnico y que en momentos de dificultad "es cuando hay que estar ahí". "Ellos son los profesionales, saben lo que tienen que hacer y necesitan tranquilidad", apuntó.

También valoró la derrota del Madrid en Pamplona. "Fue un penalti claro de VAR y el segundo gol no era fuera de juego. No veo dónde está el problema, por una vez que no les regalan, que no se quejen", comentó. Y avisó: "No hay partido fácil. Osasuna es un equipo complicado y nosotros no debemos tomarnos el partido ante el Levante como un partido fácil. Nos costó ganar allí. Hoy hay que darlo todo para ponernos primeros".