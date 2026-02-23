Laporta se defiende: "Responderemos a las calumnias"

Joan Laporta entró al cuerpo a cuerpo por primera vez desde que dimitió como presidente. En plena precampaña hacia el 15 de marzo, el exmandatario culé repasó en una entrevista extensa en 'El Matí de Catalunya Ràdio' todos los frentes abiertos —denuncias, palancas, Messi, el ‘Caso Negreira’, el nuevo Spotify Camp Nou— y defendió su gestión ante los ataques de la oposición.

Denuncia

El todavía precandidato arrancó respondiendo a la noticia que dinamitó la mañana del lunes tras el avance en exclusiva de 'El Periódico' de la denuncia presentada contra su persona en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo y cobro de comisiones. "Responderemos a las calumnias. Todo es falso, esto ya sé de qué va. El interés es perjudicarme”, afirmó. Aseguró que existe una estrategia para "ensuciar el proceso electoral" y negó cualquier irregularidad: "Todo está hecho con voluntad de calumniar e injuriar".

Sobre la publicación de contratos para defenderse, fue tajante: "No podemos presentar a la luz pública según qué acuerdos por confidencialidad". En cuanto a los acuerdos cuestionados, defendió que "son operaciones que se han hecho para salvar el Barça", mantra que repitió en varias ocasiones durante la entrevista y que precisamente da nombre a su libro que presenta esta semana.

La comisión de Dein

Puso como ejemplo la explotación de los palcos VIP, que permitió inscribir a Dani Olmo, y la renovación con Nike previa intervención de Darren Dein. "La relación estaba rota, en sede judicial. Gracias su intevención cobramos los millones retenidos por Nike. Darren Dein trajo la oferta vinculante de Puma y gracias a esa mediación Nike pagó precio de mercado. ¿La comisión? Se paga en 14 años entre Barça (1,65%) y Nike (1,25%) si el contrato no se rompe. Lo de los 50 millones no es cierto, deben contar los de Nike. Todo es para meter mierda”, lanzó. También respaldó el contrato vinculado al Congo: "Era una actuación de la Fundación. Son 44 millones que han ido bien para la economía. No me arrepiento".

Palancas, Superliga y el 'Caso Negreira'

Laporta reivindicó las palancas y la apuesta por la Superliga. "Sin ellas el Barça habría colapsado. Llegamos y ya nos pedían 200 millones. Tuvimos que encontrar soluciones imaginativas para no hacerlo pagar a los socios en pandemia", explicó. "Nos metimos en la cama con el enemigo para ingresar 300 millones que no llegaban. El resultado tras las negociaciones con UEFA y la ECA es positivo".

En el ‘Caso Negreira’ defendió que se trató de "un asesoramiento arbitral sin nada reprobable, hemos aportado pruebas" y denunció intereses para que el sumario no se archive. "Hay madridismo sociológico y tienen pánico a que el Barça vuelva a liderar", afirmó.

La relación con Messi

Sobre Messi, reconoció que fue "una de las decisiones que más triste" le ha dejado. "El club está por delante de jugadores y presidentes. Nos querían hacer firmar con CVC por medio siglo y no podíamos hipotecar la institución. No podíamos tenerlo todo, era muy difícil encajar el contrato", sostuvo.

Pese a la relación "perjudicada" -confirmó que el argentino se negó a saludarlo en una gala del Balón de Oro en París aunque a día de hoy ha mejorado-, afirmó: "Messi merece una estatua como la de Kubala o Cruyff y un partido homenaje con el campo acabado".

El Espai Barça

El expresidente defendió el Espai Barça y la elección de Limak para construir el nuevo Spotify Camp Nou: "Fue una decisión valiente y necesaria. Lo repetiría. Necesitamos estos ingresos para competir en la élite. Íbamos con once años de retraso, yo dejé el proyecto Foster y no se hizo nada. Hablamos con hasta 20 inversores que invirtieron 1472 millones de euros para hacer el Espai Barça", apuntó sobre la financiación del proyecto.

"Limak ganó el concurso, aceptó el contrato de ejecución y las otras no. Además, yo no quería estar sometido a un imponderable político que nos llevase al colapso y que por cosas colaterales nos pararan las obras. La construcción española ha tenido sanciones por manipular y organizar precios en concursos para dominar procesos. Y hay personas que no son muy culés que digamos, y con Limak no teníamos esos riesgos", sentenció sobre la adjudicación.