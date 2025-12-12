Laporta defiende que los pagos a Negreira eran por informes: “En ningún caso para que favorecieran al Barça”

La instrucción del Caso Negreira sumó este viernes nuevas declaraciones, esta vez por parte de Joan Laporta, Ernesto Valverde y Luis Enrique Martínez. Los tres comparecieron en calidad de testigos por su vinculación con el FC Barcelona en los años en los que se efectuaron pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. Según ha podido saber SPORT de la declaración de esta mañana, Laporta ha insistido que los pagos a Negreira estaban destinados exclusivamente a obtener informes arbitrales.

“Pagamos por informes, en ningún caso para que favorecieran al Barça”, expuso el presidente. Laporta añadió que, durante su etapa, el rendimiento deportivo del club no requería ningún tipo de beneficio externo: “El Barça, en aquel momento, era la admiración del mundo. Un ejemplo y una referencia futbolística. No necesitábamos favor alguno”, subrayó.

El presidente también manifestó que no mantuvo ningún tipo de relación personal con Negreira: “De hecho, yo ni conozco a Negreira ni a nadie de su entorno. Jamás tuve relación con ellos”. Laporta explicó que, al asumir el cargo, estos pagos ya formaban parte del funcionamiento interno del club: “Heredé esos pagos, pregunté a la dirección deportiva y nos dijeron que siguiéramos adelante con los informes”. En cuanto a la documentación relativa a su primera etapa al frente del Barça, indicó que no se conservaba debido al protocolo interno de eliminación periódica de archivos: “No tenemos informes de la primera etapa porque cada cinco años se destruyen”.

También aclaró que los importes en cuestión no requerían necesariamente la aprobación formal de la junta directiva: “El coste de los informes no tenía por qué pasar por el control de la junta. Es una cuestión de importe”.

Valverde y Luis Enrique niegan haber tenido conocimiento de los informes

Los exentrenadores Ernesto Valverde y Luis Enrique Martínez también declararon hoy como testigos, ambos por videoconferencia. Valverde lo hizo desde Lezama, mientras que Luis Enrique compareció desde la ciudad deportiva del PSG.

Según ha podido saber este diario, ambos técnicos coincidieron en que nunca tuvieron constancia de estos informes arbitrales. “No teníamos conocimiento de los informes”, aseguraron los dos. Valverde, además, precisó que no los consideraba necesarios para el desempeño de su labor: “Tampoco los necesitaba”, añadió durante su intervención.

La investigación continúa

Las declaraciones de este viernes se incorporan al sumario de una causa que continúa en fase de instrucción desde su apertura pública, el 15 de febrero de 2023. El juzgado seguirá analizando testimonios y documentación para determinar la naturaleza y finalidad de los pagos realizados durante los años investigados.