Laporta defiende a Alejandro Echevarría y vuelve a atacar a Víctor Font

Joan Laporta, presidente saliente y candidato a la presidencia del Barça por la candidatura 'Defensem el Barça', ha hecho campaña este viernes en Vilafranca del Penedès. Allí ha atendido a los medios de comunicación y ha vuelto a atacar a Víctor Font, su oponente en las urnas.

Lo ha hecho cuando se le ha preguntado por su excuñado, Alejandro Echevarría. "Font se dedica a desestabilizar el proyecto deportivo, no sé con que propósito. Dice que si él gana Deco no seguirá y que será reemplazado por un grupo de tres personas, algo que me parece imposible. Cada vez que se mete con alguien que trabaja en el área deportiva y en este caso Alejandro Echevarría es un asesor del presidente en materia de LaLiga y la Federación y, además, es el encargado de mantener un equilibrio y harmonía en el vestuario, todo ello desestabiliza. Es una persona de absoluta confianza que tiene la habilidad de resolver conflictos. Parece que a Font le moleste el proyecto deportivo que tenemos, funciona e ilusiona a los barcelonistas. No sabe explicar el suyo y entonces se mete con Olmo, como hizo después de la semifinal o cuando dijo aquella barbaridad sobre Ter Stegen, que estábamos rezando... Hace demagogia de la mentira", ha dicho con contundencia Laporta.

Laporta ha seguido realizando una gran defensa de Echevarría: "No vale todo. La crítica sobre Alejandro Echevarría sobra porque sabe que está haciendo un gran trabajo. Ha intervenido de forma decisiva en la inscripción de Olmo por su relación con LaLiga. Es una persona de confianza mía en materia deportiva y estrategia. Si este hombre quiere torpedear todo lo que hacemos, que se dedique a explicar sus propuestas y no a criticar todo lo que hemos hecho. La falta de humildad no le deja ver la realidad".

El presidente saliente ha vuelto a cargar contra Font por haber hablado del 'Caso Negreira'. "Es un resbalón pensando bien, pensando mal es mala leche".