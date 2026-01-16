Laporta declara por el 'caso Reus'

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta compareció este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona para explicar si presuntamente usó su "credibilidad profesional y empresarial" para lograr "captar" inversores para diferentes proyectos a través de dos sociedades, Core Store, ubicada en Barcelona, y CSSB Limited, radicada en Hong Kong.

Por contra, los otros dos imputados en este procedimiento, el economista y exdirectivo del club azulgrana Xavier Sala i Martín y el exdirector de TV3, del Barça y expropietario del CF Reus Deportiu Joan Oliver no acudieron a declarar y sus abogados alegaron que no les había llegado la notificación. El vicepresidente primero y del área deportiva del FC Barcelona, Rafael Yuste, ya acudió la semana pasada.

Los cuatro están acusados de presuntamente estafar unos 100.000 euros mediante estas dos sociedades a una inversora, representada por el letrado José Oriola, que entregó la cantidad a cambio de una rentabilidad del 6% y sólo recuperó 12.500 euros, según indica la querella a la que ha tenido acceso este diario. Hay varios procedimientos judiciales abiertos por la entrega de dinero de varios inversores a estas sociedades a cambio de una rentabilidad anual alta, aunque finalmente no percibieron lo prometido, ni recuperaron los fondos que habían dado.

Por eso, la querella, que investiga el juzgado, indaga si los acusados usaron su "credibilidad profesional" para atraer a estos inversores. Los cuatro aparecen en folletos de algunos de los proyectos, como uno de CSSB Limited que mostraba la compra de un club de fútbol chino de categoría inferior, el Beijing Institute of Technology, que se iba a nutrir de una academia de fútbol como la del Barça. En este proyecto se hace referencia al modelo de negocio que Laporta y colaboradores impulsaron en el club azulgrana y que habían reproducido en el CF Reus, un club que acabaría desapareciendo por la mala gestión.