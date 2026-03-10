Laporta: "No me da miedo que Messi salga a hablar"

Nos encontramos en la última semana de campaña electoral en la carrera hacia la presidencia del FC Barcelona y dos protagonistas inesperados han aparecido en el debate: Xavi Hernández y Leo Messi. El exentrenador blaugrana dio su versión sobre por qué no se acabó dando el regreso del argentino al club culer en verano de 2023, un relato que desmintió Joan Laporta en el debate con Víctor Font.

"Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer", explicó Xavi en una entrevista a 'La Vanguardia'.

Tras la publicación de dicha conversación, Laporta fue preguntado por el caso en su primera comparecencia pública del lunes. "Cuando a Messi no se le pudo renovar por cuestiones económicas, vino Xavi diciéndome en 2023 que quería volver, a mediados de marzo. Jorge Messi me dijo en mayo que tendría demasiada presión y que preferían ir a Miami", expresó Laporta en el debate de 'Rac 1', desmintiendo la versión del exentrenador.

Por la noche, cerrando la ronda de entrevistas en 'El Partidazo de Cope', siguió ampliando su relato sobre la situación de Leo Messi. Preguntado por si le daba miedo si en estos días se pronunciaba el argentino o su padre, Laporta respondió: "No, en absoluto. Estoy convencido de que diría lo mismo que yo, porque la conversación fue la que fue, salvo que cambien versiones. Pero no creo que cambien versiones porque con Jorge siempre nos hemos entendido".