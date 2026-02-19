Laporta da más detalles sobre la licencia 1C del Spotify Camp Nou y vuelve a cargar contra los árbitros

Joan Laporta ha subido una marcha en su carrera electoral. Después de inaugurar el pasado martes la sede de ‘Defensem el Barça’, su precandidatura para las elecciones del próximo 15 de marzo, el expresidente blaugrana está visitando varias localidades de Catalunya para explicar a los socios su proyecto de continuidad. Este jueves estuvo en Mataró y después del acto, en el que asistieron unas 150 personas, atendió a los medios de comunicación para repasar algunas cuestiones de actualidad.

En primer lugar, Joan Laporta dio detalles sobre los tempos esperados para recibir la licencia 1C de las obras del Spotify Camp Nou por parte del Ajuntament de Barcelona. “Dependemos de ellos [el consistorio]. Es evidente que el Gol Nord y la Grada 1957 están terminados. Ojalá llegue a tiempo para la vuelta de Copa del Rey contra el Atlético, porque necesitamos a la afición. Es lo que queremos”, deseó antes de asegurar de que en caso de que la directiva culé, ahora encabezada por Rafa Yuste, no lo consiga, “estoy seguro de que encontrarán la forma para que haya un gran ambiente”.

Las declaraciones del exmáximo mandatario blaugrana llegaron horas después de un comunicado del club en el que se anunció que el 100% de las localidades habilitadas con la licencia 1C, que ampliarán el aforo del Estadi hasta los 60.000 espectadores, serán destinadas a los socios.

Este jueves también se hicieron oficiales los horarios de la jornada 28 de LaLiga, la del fin de semana de las elecciones. El Barça-Sevilla fue programado para el domingo 15, el día de los comicios, algo importante para asegurar una alta participación. Este horario podría verse modificado en función de los octavos de final de la Champions League, pero Laporta informó en este sentido de que “estamos hablando con la UEFA para que nos puedan fijar la vuelta para el miércoles 18 y así jugar en casa el mismo día de las elecciones”.

"¿Los árbitros? Hay algunos que están más que identificados"

‘Jan’ volvió a ser cuestionado por los arbitrajes sufridos por el primer equipo del Barça recientemente. “A algunos [colegiados] los tenemos más que identificados, es un tema recurrente con algunos”, dijo un Laporta que, sin embargo, optó por destacar que “la mejor manera de solucionarlo es jugando a nuestro fútbol, un fútbol que gusta al mundo, a los aficionados en general”. “Cuando se hace una carta a la Federación en tono constructivo y todo sigue igual, esta es la manera de superar estos obstáculos que nos pone el estamento arbitral de forma recurrente en cada uno de los partidos que jugamos”, insistió.

Entre otras cuestiones, el líder de 'Defensem el Barça' también detalló cómo ha trabajado en los últimos años a nivel deportivo y, por consiguiente, cómo lo seguiría haciendo en caso de victoria en las urnas. "Cuando necesitamos reforzar una posición miramos en casa y, si el jugador que la podría cubrir no está maduro, vamos al mercado a buscar alguna pieza con garantías".

La intervención de Laporta finalizó de forma divertida. Preguntado por la pancarta de Marc Ciria con Leo Messi como protagonista, estuvo a punto de entrar al trapo, pero finalmente se contuvo: "¿Qué me vais a explicar a mí de lonas? Dejémoslo estar...".