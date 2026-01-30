Laporta da por cerrado el mercado

Joan Laporta transmitió optimismo y tranquilidad en una entrevista concedida a La Vanguardia, en la que abordó tanto la situación del mercado de fichajes como el excelente momento deportivo que atraviesa el primer equipo masculino tras la victoria ante el Copenhague y la clasificación del Barça entre los ocho mejores de la Champions.

En cuanto a los movimientos de plantilla, el presidente dejó claro que, salvo sorpresa de última hora, el trabajo ya está hecho. “Quedan aún unos pocos días, pero no quiero generar falsas expectativas. En principio, nosotros ya hemos cumplido con lo que queríamos”, aseguró. Laporta recordó que el club ha incorporado a Joao Cancelo, “un defensa muy polivalente”, y que también se ha apostado por la continuidad de Fermín con una renovación que consideraban necesaria para ajustar su contrato.

Además, destacó la labor de Deco más allá del primer equipo: “Está trabajando en otros temas más relacionados con el fútbol base y con el Barça Atlètic”. Todo ello, con un objetivo claro: “Se está trabajando muy bien para conseguir los objetivos que nos hemos fijado, que son hacer una muy buena temporada”.

En este contexto, Laporta fue tajante al descartar posibles salidas de dos jóvenes de la casa. “Sí, sí. Están descartadas, porque son dos jugadores con los que contamos”, afirmó sobre Marc Bernal y Marc Casadó. Para el presidente, ambos representan la esencia del proyecto: “Son futbolistas formados en casa. Forman parte de la fórmula que creemos que funciona: una mezcla de jugadores de la Masia con otros de gran talento futbolístico que vienen de distintas culturas”.

Tras hablar del mercado, Laporta se centró en el momento deportivo del equipo, especialmente satisfecho por la actuación en Europa. “Lo viví como el resto de los culés. Estamos contentos. Veo a los barcelonistas disfrutando con el equipo y con el trabajo de un director de fútbol como Deco”, explicó sobre el triunfo ante el Copenhague. Para el presidente, el Barça atraviesa “un momento dulce” que invita a “vivirlo y disfrutarlo”.

El máximo dirigente azulgrana destacó que el equipo cumplió con lo que exigía el partido: “Teníamos que hacer un partido con goles, lo hicimos y nos hemos clasificado en quinta posición. Estamos dentro de los ocho primeros, que era el objetivo”. Una situación que también tiene impacto en la planificación: “Flick está especialmente contento porque puede planificar la temporada con más tranquilidad”.

Laporta puso en valor, además, el modelo de propiedad del club en este contexto europeo. “De los ocho primeros, el único club deportivo que es propiedad de sus socios es el Barça. El resto tienen un dueño, lo cual es muy respetable, pero lo digo en el sentido de que hay gente que afirma que este modelo no puede funcionar. Pues sí que puede funcionar”.

Cuestionado por la eliminación del Real Madrid, el presidente evitó entrar en comparaciones y lanzó un mensaje breve: “Bueno, ellos ya se espabilarán con lo suyo. A mí me gusta centrarme en el Barça”. Un Barça que, según Laporta, combina identidad, planificación y resultados para mirar al futuro con optimismo