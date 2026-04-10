Laporta da ánimos a la plantilla en la Ciutat Esportiva

Joan Laporta ganó las elecciones a la presidencia del FC Barcelona el pasado 15 de marzo, pero no tomará posesión del cargo de presidente del club hasta el próximo 1 de julio. Como presidente electo, no puede representar al Barça ni tampoco tomar decisiones, aunque está en contacto permanente con Rafa Yuste, quien ejerce de presidente desde la dimisión de Laporta para presentarse a la reelección.

Que no pueda ejercer de presidente, de todos modos, no le priva de estar en contacto con la plantilla que entrena Hansi Flick así como con la dirección deportiva que dirige Deco. Sabiendo lo que se juega el equipo en los próximos compromisos, esta mañana se ha pasado por la Ciutat Esportiva Joan Gamper para dar ánimos a la plantilla. Tiene el Barça un partido importante este sábado contra el Espanyol para consolidar su ventaja en la Liga, mientras el martes visitará el Metropolitano buscando las semifinales de la Champions.

Laporta quiso animar a los jugadores y también a Flick tras la derrota del pasado miércoles ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la máxima competición continental y mostrarles su convencimiento de que podrán darle la vuelta a la eliminatoria. Cuando abandonaba la Ciutat Esportiva, el presidente electo fue abordado por los medios de comunicación. Preguntado por si tiene confianza en la remontada, fue claro: "Claro que sí", dijo. También se le cuestionó por el arbitraje de Istvan Kovacs en el partido de Champions y por si estaba enfadado con los árbitros. Se limitó a decir: "Primero, los pericos".