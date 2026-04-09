Laporta sí cree en la remontada: el más optimista en el palco y el gran animador para la vuelta en el Metropolitano

El presidente electo del Barça, Joan Laporta, vivió el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions ante el Atlético desde el palco del Camp Nou y como invitado, algo que suele ser habitual desde que ganó las elecciones el pasado mes de marzo. Laporta siguió el partido con la máxima intensidad y, al finalizar el encuentro, fue la persona que más optimismo mostró de cara al encuentro de vuelta al Metropolitano. Tanto es así, que testigos presenciales, aseguran que Laporta tiene muy claro que el equipo blaugrana remontará en el partido de vuelta y se plantará en las semifinales de la Champions League.

Laporta no se mostró en ningún momento abatido por el resultado y fue el encargado de animar a directivos y técnicos que estaban en el palco. También habló con algunos futbolistas de forma privada y les transmitió su optimismo total en esta eliminatoria. El presidente electo del Barça tiene una confianza ciega en Hansi Flick y en esta plantilla y está más que convencido de que si hay un equipo que puede lograr tal proeza en Europa, este es el Barça. El conjunto de Flick ya ha ganado por más de dos goles fuera de casa en varias ocasiones y, sin ir más lejos, hace solo unos días venció por 1-2 en el Metropolitano en partido de Liga aunque el resultado se quedó corto.

Joan Laporta no acosutmbra a realizar desplazamientos con el primer equipo del Barça desde que dimitió como presidente para ir a las elecciones y no tenía previsto hacerlo hasta finales de temporada, salvo que se llegase a una final de Champions o si el equipo pudiera ganar la Liga a domicilio. Pese a todo, no es nada descartable que sí se desplace la próxima semana a Madrid para animar a los futbolistas en lo que será una auténtica final ante el Atlético de Madrid.

El presidente electo ya ha estado alguna vez en el vestuario para dar calor a los futbolistas y tiene mucho contacto con Hansi Flick. Públicamente, no acude al club ya que no tomará posesión del cargo hasta el 1 de julio, por lo que se está manteniendo al margen a pesar de que es consciente de todas las decisiones que se están tomando. Laporta tiene la ilusión de hacer algo grande en la Champions y los que le vieron en el palco sacaron una clara conclusión: "Es muy, pero que muy optimista para esta eliminatoria". Razones de peso tendrá.