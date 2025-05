Laporta, contundente sobre si el Barça podrá fichar: "Estamos en la norma 1:1"

El presidente del Barça, Joan Laporta, tranquilizó al entorno blaugrana al asegurar que el club podrá operar tranquilamente en el mercado y podrá fichar: "El Barça ya está dentro de la norma 1:1 del fair play. Esto va por temporadas. Lo tenemos acreditado, se nos acreditó en la ventana de invierno. Cada año se asigna el límite salarial. Estamos trabajando para que nuestras cuentas nos permitan tener elfair play en regla la próxima temporada", aseguró en una entrevista a 'La Vanguardia'.

Laporta explicó el porqué LaLiga revisó las cuentas del Barça para poner en duda su capacidad de fichar e inscribir jugadores: "Pensamos que vamos por el buen camino. Lo que pasó hace unas semanas fue una cuestión de tiempo. Cuando llegan los estados financieros intermedios a la Liga llegan el 31 de marzo, y en ese momento tuvimos un cambio de auditores y los nuevos no nos aceptaron operaciones que han servido para que la UEFA reconociera el trabajo que hemos hecho. A la hora de contabilizar los asientos VIP decían que tenía que haber un paso más. Este paso ya se ha hecho y se van a contabilizar en breve"

Laporta añadió que "era un paso en consonancia con las obras del estadio. Había una discusión técnica, una cuestión de interpretación. Los nuevos auditores han tenido un criterio extra de prudencia, sin rectificar lo que hicieron los anteriores. Pusieron una condición adicional y ya la hemos cumplido. Espero que en breve se pueda contabilizar, y esto nos permita estar en regla de momento. Esto no se acaba el 30 de junio porque se pueden producir distintas operaciones antes de que empiece la Liga, como son ventas de jugadores u otras. Yo soy optimista y pienso que volveremos a estar en la regla del 1:1 desde el principio del mercado", aseguró.

Sobre la solvencia de los inversores que compraron los palcos vip, Laporta fue contundente: "Ya se han dicho los inversores. Una empresa de Qatar y una empresa de Dubái. Una se llama New Era y la otra en este momento no me acuerdo. Pero está en nuestras cuentas, ha pasado nuestros controles y filtros internos y ya han pagado más del 40% de los contratos. Han pagado ya, de los 100 millones previstos, un total de 58. Tenemos una transparencia máxima, pero chafardeo hacemos poco".

Y, sobre la patata caliente de Barça Studios, Laporta indicó que podrá solventarse con la llegada de inversores: "Sí que los hay. Se ha producido una fusión por absorción de Bridgeburg. Barça Produccions ha absorbido esta compañía. Esto es un negocio que requiere su tiempo. Tenemos muchas propuestas tecnológicas. Queremos ir recuperando acciones. Tenemos más del 55% en nuestro poder".