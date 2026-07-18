Laporta contesta a Gil Marín sobre Julián

Joan Laporta ha respondido este viernes a las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín sobre la operación por Julián Álvarez. El presidente del FC Barcelona ha evitado entrar en la polémica con el consejero delegado del Atlético de Madrid, pero sí ha querido dejar claro que el club azulgrana ya ha movido ficha y que la propuesta presentada tiene una fecha de caducidad.

“Yo respeto la opinión de todo el mundo. Lo único que sé es que hemos hecho una oferta y ahí está la oferta”, afirmó Laporta, que lanzó además un aviso al conjunto rojiblanco sobre los plazos de la negociación. “En un momento determinado diremos que se ha acabado la vigencia ha declarado a Catalunya Radio. Será a finales de julio”, sentenció.

Con estas palabras, el máximo mandatario azulgrana deja claro que el Barça no piensa prolongar indefinidamente las conversaciones y fija un límite temporal para una operación que sigue siendo uno de los grandes focos del mercado de fichajes.

Laporta también fue preguntado por su presencia en el partido de la selección española y quiso zanjar cualquier polémica sobre el apoyo institucional del club. “La RFEF y LaLiga nos han invitado. Se están portando de manera excelente y es una manera de agradecer que tenemos ocho jugadores en España”, explicó.

El presidente azulgrana mostró además su respaldo al combinado nacional sin matices. “Les deseamos lo mejor, que es que ganen, y lo digo con toda normalidad. No es incompatible con nada más”, concluyó.