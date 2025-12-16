Laporta contesta a Florentino: "En Madrid tienen barcelonitis aguda"

Las duras palabras del presidente del Real Madrid Florentino Pérez cargando contra el estamento arbitral y contra el Barça habían encontrado la réplica del presidente de la Federación, Rafael Louzán, del presidente de LaLiga, Javier Tebas, e incluso del estamento arbitral a través de un comunicado. Faltaba conocer de manera oficial la postura del FC Barcelona, el principal señalado en el discurso navideño del dirigente blanco, y la respuesta llegó este martes, en las horas previas al Guadalajara - Barça de la Copa del Rey, por medio de su homónimo, el presidente Joan Laporta.

El dirigente azulgrana recurrió, en parte a la ironía, aunque fue igualmente contundente. "La barcelonitis ahora ya es barcelonitis aguda y veo está instalada en el corazón del madridismo. Nada más que decir. Nosotros nada más que decir; hemos venido aquí a jugar al fútbol y dar una buena imagen".

"A nosotros nos va bien porque están más preocupados por nosotros de lo que se tienen que preocupar", añadió Laporta, para quien desde Madrid "siguen estirando el tema Negreira para justificar algo que no les está saliendo bien".

Laporta también envió un mensaje directísimo a Florentino Pérez referido a la Superliga y el nuevo alineamiento del Barça con la UEFA y la Champions League: "Si se ha cambiado el discurso será porque el año pasado había coincidencias en ciertos proyectos y ahora a la vista de que estos proyectos no han fructificado, no han llegado y tenemos un acuerdo con UEFA porque lo que buscamos es la paz en el fútbol y otros parece ser que no".

Concentrados en el partido contra el Guadalajara

Joan Laporta llegó a Guadalajara, vía Madrid, alrededor de la una y media de la tarde al frente de la expedición del FC Barcelona en la que Hansi Flick incluyó a todos los futbolistas disponibles de la primera plantilla. El objetivo, no fallar en una eliminatoria que sobre el papel puede parecer ganada de antemano.

El presidente había intentado evitar en la medida de lo posible condicionar el ambiente previo al partido con sus declaraciones. "Venimos a Guadalajara a defender el título ante el Guadalajara al que respetamos muchísimo. Sabemos que toda la ciudad estará volcada con su equipo. Sabemos que estos partidos son muy difíciles porque se juega a un partido fuera, están extra motivados y sabemos que será muy difícil”, dijo Laporta.

Los azulgranas fueron recibidos por un centenar de seguidores a las puertas de su hotel de concentración. Pedri, Raphinha y Ferran Torres estuvieron entre los más aclamados por los aficionados y fueron ellos los que atendieron principalmente a los que reclamaron una firma o una foto.

Por su parte, el presidente Joan Laporta junto al directivo Josep Ignasi Macià recibieron los representantes de la PB de Guadalajara antes de acudir al almuerzo de directivas que tuvo lugar en el restaurante Las Llaves situado en Marchamalo, una localidad próxima a la capital alcarreña.

Posteriormente, en su breve encuentro con los medios de comunicación, Joan Laporta explicó a las puertas del restaurante que "el Barça tiene hoy un especial recuerdo para la PB Ramon Llorens que el 5 de mayo de 1984 tuvo un grave accidente en Alcolea del Pinar de camino a la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Athletic Club".