Laporta no puede contener la emoción: "Se me han escapado algunas lágrimas"

Hacía 833 días que la afición del Barça esperaba este día. Entre ellos, la persona que se atrevió a dar el paso para iniciar la remodelación del Spotify Camp Nou, el presidente Joan Laporta, que se pasó por los micrófonos de los canales oficiales del club y los medios de comunicación para compartir sus impresiones tras el primer entrenamiento en el templo culé.

Emociones

"Es el sueño colectivo del barcelonismo (volver al Camp Nou). Todavía queda un año para que esté acabado sin la cubierta. Los jugadores estaban impresionados, como todos nosotros. Se me han escapado algunas lágrimas. Es como un retorno al futuro. Lo miras y te acuerdas de tu padre, tu abuelo. Disfrutaremos del presente y construimos el futuro".

Primera valoración

"Las sensaciones son buenas, porque no se me ha comunicado ninguna incidencia. Tenemos que hacer una valoración con los departamentos implicados de lo que ha pasado. Hoy por hoy podríamos hacer un partido con 27.000 espectadores, pero queremos la 1B para hacerlo con 45.000, con todo el campo menos el Gol Nord. Estamos expectantes para conseguirlo"

Primer partido

"Estamos trabajando para a partir de que tengamos la 1B, hacer un partido oficial. Si nos la dan la semana que viene, se podría hacer contra el Athletic. Si lo dice el señor Santelles, responsable de l'Espai Barça, es porque ponemos fechas para que la gente no se relaje. La presión también la trasladamos fuera del campo para que se cumplan los objetivos"

Momento deportivo

"No me preocupa, pero evidentemente todos los responsables estamos ocupados en mejorar día a día. Flick tiene las cosas claras. Estamos segundos en Liga y queremos recortar puntos en Vigo. En Champions tenemos siete puntos y contra el Chelsea queremos los tres puntos para ponernos en una buena posición. Tenemos confianza en Hansi, recuperamos jugadores y estamos satisfechos"

Día de ilusión

"Hoy era el día del retorno, comentar el partido en Brujas lo hace Hansi que es el que tiene que dar los mensajes para mejorar. Hoy era un día de alegría, un retorno al futuro pensando en los momentos míticos del pasado. Tendremos momentos míticos en el presente y es legado que dejaremos a las generaciones que crecerán en este Spotify CampNou que será el mejor del mundo"

El equipo

"Tenemos un equipo altamente competitivo. Lo hemos reforzado con tres jugadores y con este estadio dará más confort a los socios, más seguridad, y generará el triple de ingresos. Hemos salvado, recuperado la economía y este estadio ya es una realidad y los inversores están satisfechos. Aunque no esté terminado nos genera confianza en ellos, en los sponsors... era completamente necesario para mantenernos compitiendo al máximo nivel y el club sea viable"

La emoción de la plantilla

"Hemos jugado en Montjuïc que nos ha dado un buen resultado, pero el campo de fútbol es el Spotify Camp Nou. Fíjate en los jugadores, algunos no habían pisado el estadio, me lo comentaban... Y los que ya habían estado querían volver, ellos ya están convencidos que estamos muy cerca de regresar con el apoyo que ayudará mucho"

Ingresos respecto Montjuïc

"Montjuïc ha salido mejor de lo que pensábamos, pero volver nos permitirá cumplir con el presupuesto que nos habíamos marcado. Con 62.000 (nueva fase) irá mejor, y si no hay imponderableses, el estadio sin la cubierta se acabará en el 2026. En el plan que se hizo los ingresos eran conservadores y esperemos que serán mayores que los que pusimos en el plan de negocio".

Retorno a la Champions

"Me imagino la final de la Champions con el Barça ganando. Será el estadio más grande de Europa, bien situado... ¿Volver a la Champions? Intentamos que cuando tengamos el permiso para jugar con 45.000 en liga iniciar las gestiones de Champions, que nos concedan para jugar la fase liga aquí. No puedes jugar en dos estadios si quieres obtener ventajas, pero nosotros hemos jugado en Montjuïc forzosamente".

Lamine Yamal

"Nos hemos abrazado porque está haciendo un esfuerzo enorme con la pubalgia. Es un genio y un jugador comprometido. Es un veterano, porque él ya ha jugado aquí. ¿Lamine a la selección? Siempre lo entiendo como un reconocimiento y Lamine es el mejor del mundo en su posición, es normal que lo convoque. Me gustaría que lo dosificara, porque España está prácticamente clasificada. Lo veo con una calidad superlativa. Acabó cabreado en Brujas porque no ganamos y él hizo un partidazo"".

Homenaje a Messi

"Delante de 105.000, que esté lleno. Y tanto, sería una bonita forma de inaugurarlo, con un partido de homenaje a Leo. Será siempre y cuando ellos quieran. Habrá elecciones, pero en caso de que sea el presidente me encantaría".

Elecciones

"No pienso en las elecciones. Lo he comentado por el homenaje a Leo, que ha sido de los grandes artífices de la historia del Barça. Tenemos un día a día muy intenso con temas económicos, deportivos, sociales... Serán entre el 15 de marzo y el 15 de junio, no las avanzaré, no quiero jugar con ventaja, quiero que todos tengámos las mismas opciones"

Grada de animación

"No queremos comportamientos violentos en el estadio, por eso ese espacio estará gestionado por el club. Tenemos 15.000 socios en espera que quieren entrar al estadio. Lo que queremos es que sea una grada de jóvenes barcelonistas que animen a su equipo".