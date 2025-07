Laporta: "No contemplamos la posibilidad de no volver al Spotify Camp Nou esta temporada"

El FC Barcelona, con campaña publicitaria y todo, puso fecha de retorno al Spotify Camp Nou. El regreso del equipo de Hansi Flick se fijó para el día 10 de agosto coincidiendo con la disputa del Trofeu Joan Gamper. Hace una semana, sin embargo, el propio club comunicó que el retorno debía aplazarse al no haber obtenido la licencia de primera ocupación por parte del Ajuntament de Barcelona.

"Teníamos la información de que las licencias correspondientes llegarían en tiempo y forma. De hecho, llegó la licencia de obras, la de actividades y la que no llegaba era la de primera ocupación. En mi intervención en el Senado barcelonista, dije que si no hay ningún imponderable, volveremos por el Gamper. Vamos a volver al Spotify Camp Nou cuando sea posible lo antes posible. Ahora, como siempre, vamos de la mano del Ayuntamiento para ir superando todos los obstáculos. No hay ningún reproche al Ayuntamiento. Respetamos y acatamos lo que han decidido y nuestros técnicos van empujando para volver lo antes posible", dice el presidente del club, Joan Laporta en una entrevista a Mundo Deportivo en relación con la suspensión.

Laporta no cree que fuese un error poner una fecha, pues "si no pones fechas, tampoco pones tensión". La próxima fecha a tener en cuenta es el fin de semana del 13-14 de julio, cuando el Barça disputará su primer partido como local ante el Valencia. "Estamos a 23 de julio y nos queda tiempo de obra, se está trabajando a muy buen ritmo y veremos cómo está todo y que el Ayuntamiento finalmente nos dé la licencia de primera ocupación. Nosotros trabajamos básicamente en lo que es la vuelta al Spotify Camp Nou. Hay alternativas pero ahora son contingencias que no contemplamos. Estamos centrados en la vuelta al Spotify Camp Nou", explica el presidente azulgrana, que no quiere pensar en un regreso a Montjuïc. Laporta también explica que el Barça ha pedido a la UEFA jugar como visitante el primer partido de Champions.

Laport se muestra contundente con la posibilidad de jugar una tercera temporada entera en el Olímpic Lluís Companys: "No contemplamos la posibilidad de no volver al Spotify Camp Nou. Todos los presupuestos que hemos hecho para la temporada que viene y todos los compromisos que tenemos en base al contrato de financiación está contemplado con volver al Spotify Camp Nou. Tendríamos que rehacerlo todo. No tendría ningún sentido desde el punto de vista financiero y económico hacer una temporada más en Montjuïc y menos cuando el Spotify Camp Nou está muy adelantado".

El presidente azulgrana, que justifica el hecho de no reclamar las indemnizaciones pactadas a Limak en que los retrasos no se le pueden atribuir a la empresa turca, acaba con un deseo, que la inauguración del Spotify Camp Nou sea el homenaje a Leo Messi. "Lo más bonito sería inaugurar el nuevo Spotify Camp Nou con un homenaje a Leo Messi. Estoy seguro que le ha llegado a la familia, incluso ya se ha hablado y es una cosa que estaríamos encantados y es una cosa que depende también de Leo y de la familia. Espero que sí. Sería muy bonito", acaba.