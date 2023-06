Laporta confirma que se ha reconciliado con Tebas

El presidente del Barça asegura que ha "reconstruido" los puentes con LaLiga y con Tebas "El Barça no puede estar enfrentado a las instituciones", admite

El presidente del Barça, Joan Laporta, confirmó que ha mejorado sus relaciones con LaLiga y con el presidente de la misma, .

Entrevistado en el programa 'Onze', de Esport3, el presidente desveló que "ahora hemos retomado relaciones institucionales, y hemos rehecho las relaciones personales, hay más confianza mutua".

En ese sentido, recordó que el Barça está pendiente de presentar a LaLiga un plan de viabilidad "que nos permita inscribir jugadores".

"Hemos hablado con Tebas; estoy satisfecho porque se han reconstruido los puentes y hemos hablado cara a cara, hay que intentar desde la concordia y el respeto rehacer relaciones. El Barça no puede estar enfrentado a las instituciones", aseguró.

El Barça confía en competir en la Champions

también se mostró convencido de que la UEFA no prohibirá al Barça jugar la próxima edición de la Champions debido al 'caso Negreira'.

"Nosotros contamos con que sí podremos jugar: he tenido reuniones personales con Ceferin y le di todas las explicaciones, las entendió perfectamente".

"No tenemos noticias de que nos impidan jugar la Champions, no sería justo porque eso sería condenarnos antes de juzgarnos. No creo que la UEFA haga algo así".