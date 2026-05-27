Laporta 'confirma' el fichaje de Anthony Gordon por el Barça

La planificación deportiva del FC Barcelona sigue avanzando a toda velocidad. Después de la reunión mantenida esta tarde en un hotel de Barcelona entre Deco y los agentes de Dani Olmo, la jornada terminó con una cena en la que también participó Joan Laporta junto a Alejandro Echevarría.

La cena, posterior al encuentro adelantado por SPORT, reunió al presidente electo, al director deportivo y a los representantes Andy Bara y Juanma López. El Barça trabaja simultáneamente en varias operaciones importantes de mercado y quiere dejar buena parte de la planificación encarrilada antes del inicio oficial de la ventana de fichajes.

A la salida del restaurante del hotel, Laporta fue preguntado por el mercado por los medios presentes y dejó una frase que confirma la operación por Anthony Gordon, cuyo fichaje está ya prácticamente cerrado a falta de que el inglés pase la revisión médica en Barcelona en la próximas horas: "El fichaje de Gordon se está haciendo, me han mantenido informado de todo", respondió el presidente electo blaugrana.

El atacante inglés del Newcastle United FC será el primer gran refuerzo del proyecto de Hansi Flick y firmará por cinco temporadas después de que Barça y Newcastle hayan alcanzado un acuerdo cercano por 70 millones de euros más 10 en variables.

En cambio, Laporta optó por guardar silencio cuando fue preguntado por Julián Álvarez, el otro gran nombre que sigue marcando la actualidad blaugrana. La presencia de Juanma López en la cena no pasó desapercibida, ya que el agente también participa como intermediario en la compleja operación por el delantero del Atlético de Madrid.

Desde el club, aunque Laporta no se haya pronunciado sobre ello, aseguran que más allá del fichaje del inglés, que puede actuar tanto de extremo como de delantero centro, no cierran la puerta a otra incorporación en el frente de ataque y completar así el arsenal ofensivo de Hansi Flick para asaltar la Champions la temporada que viene, en la que conquistar Europa será el gran objetivo del equipo.