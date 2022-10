Laporta y el clásico: "Me divierten, si ganamos este saldremos reforzados"

El presidente del Barça está seguro de que el equipo se rehará tras el fiasco de la Champions

El presidente Joan Laporta se refirió al clásico del próximo domingo Real Madrid-Barça en una entrevista concedida a 'Barça TV' y el máximo dirigente azulgrana se mostró confiado en la capacidad de Xavi Hernández y su equipo para ofrecer una buena imagen y obtener un buen resultado en el Santiago Bernabéu.

Joan Laporta, que aseguró que la confianza en Xavi está "intacta", considera que es el momento "de aparcar la Champions hasta el 26 (de octubre)" porque debe defender el liderato. "El clásico siempre es muy importante porque quien gana sale reforzado y el que pierde sale tocado, y eso pasará en este partido. Si seguimos primeros, salimos muy reforzado".

En la comparativa con el Real Madrid, Laporta explicó que para él "las plantillas... tenemos un mejor sistema de juego. El Real Madrid es el equipo que siempre va hasta el final, pero a mí me gusta más cómo jugamos nosotros, espero que sigamos líderes tras el partido".

El presidente del Barça también añadió que vencer en el clásico "serviría también para ver la capacidad de reacción del equipo; también recuperamos algunos lesionados, parece que Kounde viajará y espero que estos jugadores que defienden camiseta Barça tengan este espíritu de que, cuando tropiezas, nos levantamos, y demostrar que somos muy buenos y vamos a por la Liga".

La importancia de Lewandowski

Laporta está seguro de que el Barça se habrá rehecho del empate ante el Inter en la Champions. "Tenemos tiempo de recuperarnos (anímicamente). Si me hacéis ayer la entrevista no tendría el ánimo de hoy, pero ahora lo veo mejor y sigo con este sentimiento de confianza en el equipo, los técnicos y Xavi, y me veo fuerte".

Laporta aseguró que no viaja con temor porque "en el Bernabéu es divertido jugar, me gusta ir especialmente porque son partidos divertidos de jugar y he tenido la suerte de coincidir con grandes partidos allí". "Es una gran oportunidad, saliendo de lo del miércoles, para reivindicarse".

El presidente destacó que de cara al partido ante el Real Madrid Lewandowski "en este y en todos los partidos, es muy importante porque además de talento aporta profesionalidad y credibilidad".

En cuanto a una posible victoria, para el presidente del Barça, pase lo que pase el domingo "el proyecto sigue adelante, pero si el año pasado el 0-4 ya dio un detalle de lo que puede ser el proyecto, un buen resultado lo reforzaría, pero el proyecto sigue".