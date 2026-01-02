Laporta celebró el fin de año con Mendes y Zahavi en Dubái

Joan Laporta viajó a Dubái la semana pasada junto a varios directivos del Barça para asistir a la gala de los Globe Soccer Awards. El acto reunió a todo tipo de personalidades del mundo del fútbol en una ciudad que, aunque no destaca por tener una gran afición al fútbol, sirvió durante varios días como punto de encuentro para mantener contactos y conversaciones en un ambiente más distendido al habitual.

Según ha podido saber SPORT, el presidente azulgrana pasó la noche de fin de año en el salón privado del Restaurante Milos Dubai junto a los agentes Pini Zahavi y Jorge Mendes. El encuentro se celebró a pocos días del inicio del mercado y, aunque fue una cena de amistad, fuentes conocedoras de esta reunión aseguran que en la cumbre también se pusieron sobre la mesa algunos nombres propios. Este periódico ya informó que la reunión entre Mendes y Laporta se iba a producir y al encuentro se terminó añadiendo el agente israelí, Pini Zahavi

Cancelo, protagonista

Jorge Mendes representa al lateral portugués del Al Hilal, João Cancelo, que tiene previsto salir del club saudí este invierno para regresar a Europa. El Inter de Milán se ha interesado por su situación y el Barça también preguntó por él, aunque la operación es realmente complicada. Cancelo percibe un salario neto cercano a los 15 millones de euros anuales y el club que lo incorpore deberá asumir una parte importante de su ficha. Por ahora, el Barça no ha avanzado en su contratación y su llegada parece difícil. A día de hoy, el Inter mantiene contactos con Mendes para su fichaje, aunque no hay nada cerrado ni avanzado, por lo que, a día de hoy, su destino parece una incógnita.

Lewandowski decidirá más adelante

Pini Zahavi, por su parte, mantiene una relación estrecha con Laporta desde hace años y es el representante de Robert Lewandowski. El delantero polaco podría salir del Barça este verano, aunque su continuidad tampoco está descartada. El propio jugador explicó hace pocas semanas que su futuro se decidirá más adelante y empezará a pensar en ello a medida que vaya avanzando la temporada.

La cena se celebró en el lujoso restaurante situado frente al Hotel Atlantis, donde tuvo lugar la gala de los Globe Soccer Awards. Además de Laporta, también estuvieron en Dubái los directivos Xavier Puig y Joan Soler, que acompañaron al presidente azulgrana durante su estancia y las celebraciones de fin de año.