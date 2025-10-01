Laporta y Ceferin escenifican la paz entre el Barça y la UEFA

Minutos antes de que arrancara el partido de Champions League entre el Barça y el PSG en Montjuic, SPORT captó una fotografía que ha llamado la atención. Se trata de una imagen en la que aparecen Joan Laporta, presidente del club, y Aleksandr Ceferin, su homonimo en la UEFA.

Ambos estuvieron juntos en la previa del encuentro y la imagen evidencia un acercamiento entre ambas instituciones. Cabe recordar que, en los últimos años, la tensión entre la UEFA y el Barça ha sido patente.

Esta 'guerra' abierta empezó con el anuncio de la Superliga, después de que Laporta se mantuviera firme junto a Florentino Pérez y Agnelli como el tridente de presidentes que no cedieron ante las amenazas en forma de sanciones y castigos de la UEFA.

Pero la Superliga no es el único conflicto abierto. La pasada temporada, Laporta 'cargó' contra los arbitrajes europeos que recibió el club en la Champions League, concretamente el de Marciniak ante el Inter de Milán. "Luchamos para conseguirlo y llegar a la final de Múnich pero no pudo ser. Básicamente por decisiones arbitrales que nos perjudicaron pero esto nos tiene que hacer más fuerte con tal de tener la mentalidad adecuada", explicó en Barça One.

Laporta y Ceferin, en el palco / Valentí Enrich

La UEFA tampoco dejó pasar en su momento el caso Negreira, cuando Ceferin le pidió al Comité de Ética y Disciplina de la UEFA una investigación del asunto cuando salió a la luz. A pesar de que el Barça corrió el riesgo de ser excluido de la competición teniendo en cuenta el reglamento disciplinario, finalmente el organismo que dirige el esloveno decidió ser prudente y esperar a la decisión que se tomara en los juzgados, que todavía no ha llegado.

Más recientemente, este mismo verano la UEFA sancionó al Barça con 15 millones de euros por saltarse el Fair Play, una cantidad que podría ascender incluso a los 45 millones de euros si no corrige su situación, algo a lo que se comprometió mediante un acuerdo de conciliación de dos años de duración.

Ahora, la imagen de Laporta y Ceferin supone una declaración de intenciones, si bien la presencia del esloveno se debe puramente a motivos extrictos de la competición. El presidente de la UEFA, que no visitaba Barcelona para ver un partido desde febrero de 2021, estará esta noche en el palco de Montjuic acompañando al del conjunto azulgrana. En ese palco también estará Luis Figo, consejero de fútbol del organismo europeo, cuya presencia ha causado mucho revuelo en las últimas horas.