Laporta agradeció la postura del Real Madrid en el 'caso Olmo'

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta dio la cara ante los medios de comunicación para explicar cómo ha vivido el proceso de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor en la RFEF de cara a la segunda parte de la temporada 2024/25. Lo abordó en una larga y extensa rueda de prensa.

Preguntado por la reacción de los diferentes clubes ante la cautelar obtenida por el Consejo Superior de Deportes (CSD), Laporta se mostró satisfecho y agradecido con la decisión de algunas entidades de mantener silencio y mostró públicamente su malestar ante los que sí se pronunciaron.

"No desvelaré conversaciones privadas con otros presidentes. Estoy agradecido a los clubs que no se han posicionado en contra. En un marco como la patronal debemos defender los intereses de todos. Los clubs que se han posicionado en contra, no me ha sentado bien y estoy en contra. Pero hay muchos clubs que no se han pronunciado porque tienen servicios jurídicos que saben que hemos actuado dentro de la legalidad", comentó.

Ya enfocado concretamente en el Real Madrid, el presidente del Barça apuntó que "podemos ser máximos rivales en el terreno de juego, pero fuera, dentro de un marco como sería la patronal, debemos defender los intereses de los clubs". Eso sí, no desveló las conversaciones sobre este asunto con Florentino Pérez, pero sí las referentes a la Supercopa de España.

"Hablamos de la Supercopa de Arabia, con directivos también, que hay que mejorar en lo posible todo a mejorar, aunque la organización fue muy buena. Deberíamos estar mejor remunerados y sacar más beneficios. Todo en un ambiente de concordia dentro del ambiente de la discordia por el tema de las licencias", concluyó.