Laporta carga contra el Real Madrid y Florentino Pérez: "Tienen barcelonitis"

Joan Laporta contestó con dureza a las palabras que Florentino Pérez pronunció en la última asamblea del Real Madrid, donde el presidente blanco volvió a señalar al FC Barcelonapor los pagos realizados a José María Enríquez Negreira. Desde Andorra, el máximo dirigente azulgrana negó rotundamente las insinuaciones y acusó al Madrid de usar el tema de forma recurrente.

Laporta consideró que las declaraciones del presidente madridista "una declaraciones fuera de lugar" y las interpretó como una muestra de obsesión con el Barça: "Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça es que tienen barcelonitis". Según el dirigente culé, que el conjunto blanco utilice su asamblea para hablar del eterno rival solo responde a la intención de "desviar la atención de otras historias que no les deben estar saliendo bien".

El presidente azulgrana insistió en que el llamado 'caso Negreira' se está utilizando como arma mediática pese a que no existen pruebas que señalen al club catalán. "Lo están alargando porque saben que no hay nada. El Barça no ha comprado árbitros nunca", afirmó, antes de recordar que históricamente las decisiones arbitrales han favorecido más al Madrid que al conjunto culé.

Ahora ha vuelto la alegría al barcelonismo y tienen pánico de que volvamos a tener un periodo esplendoroso Joan Laporta

Sin ir más lejos, el presidente recordó la polémica del Real Madrid en Elche de la semana pasada, con un empate por la mínima que permitió a los de Xabi Alonso mantener el liderato: "En la pasada jornada el Madrid marca dos goles que... Bellingham se habilita con el brazo y en el segundo Vinícius casi le rompe la nariz a Iñaki Peña. Goles que podrían no haber subido al marcador y que harían que el Barça estuviera liderando hoy la clasificación", apuntó.

Laporta también rechazó cualquier intento de desprestigiar los éxitos logrados en la era más exitosa de la entidad. "Parece que molesta nuestra mejor etapa, cuando el Barça fue hegemónico. Que no busquen excusas, éramos el equipo que jugaba mejor, querido y admirado, nuestro fútbol enamoró”, señaló, defendiendo que los títulos de aquellos años "se ganaron por mérito propio". Además, lanzó un mensaje directo: el club no piensa quedarse al margen. "Ahora ha vuelto la alegría al barcelonismo y tienen pánico de que volvamos a tener un periodo esplendoroso como el que intentan desprestigiar. No vamos a permitir que nadie ataque al Barça de esta manera", advirtió.

Dardo a Real Madrid TV

Más allá de las declaraciones de Florentino Pérez y la implicación del club blanco en el 'caso Negreira', Laporta no desaprovechó la oportunidad para censurar el comportamiento de su máximo rival a través de su televisión oficial, en lo que considera un intento de desestabilizar al estamento arbitral:

"Si esto no es intentar influir en los árbitros que me lo cuenten muy bien. Todo el mundo puede apreciar perfectamente que la televisión del Real Madrid está cada semana intentando influir en los árbitros. Es francamente vergonzoso. No se puede ser tan cínico de decir que los árbitros favorecen al Barça, sólo hay que ver a los presidentes del CTA históricamente, socios del Real Madrid, exdirectivos, exjugadores... no se escondían. El madridismo sociológico lo entiendo, pero que no nos den lecciones".

Defiende a Tebas

Pese a los problemas con el fairplay financiero de las últimas temporadas, Laporta aseguró que su relación con LaLiga y su presidente, Javier Tebas, no tiene nada que ver con la del Real Madrid, a quien acusó de querer colocar a un dirigente más cercano a la cuerda de Florentino Pérez como máximo dirigente de la competición:

"La historia de atacar al presidente de LaLiga me hace desconfiar. Yo tengo una relación con Tebas que lo respeto, es una persona de palabra, una persona noble con quien se puede llegar a acuerdos, vive con mucha pasión su cargo. Tenemos una relación normal, no de privilegio que tampoco pretendemos. El Madrid tiene una relación de enfrentamiento y deben pensar en poner a alguien, a mí no me genera confianza, no me fío".