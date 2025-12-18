Laporta carga sin piedad contra el Real Madrid

Joan Laporta presidió en el Palau Blaugrana la tradicional cena de Navidad que reunió a todas las plantillas de las secciones profesionales del club azulgrana y sus respectivos staff técnicos, y a los empleados de la entidad barcelonista. Durante su discurso, el máximo dirigente del club lanzó un mensaje contundente en defensa de la entidad, de la labor que está realizando su junta directiva, del trabajo de todas las secciones y los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, como él mismo definió, se "desahogó" atacando al Real Madrid y a su "bodrio de televisión".

Las imágenes de la cena de Navidad del FC Barcelona / FCB

El horario previsto para el inicio de la cena era a las 20.30 horas y unos 20 minutos antes, empezaron a llegar los principales protagonistas. Roony, Ter Stegen, Laia Alexandri y Marc Bernal fueron los primeros futbolistas del Barça en alcanzar el Palau Blaugrana. Joan Laporta apareció sentado en el asiento de atrás del coche en el que también estaba, de copiloto, el adjunto a la presidencia, Enric Masip.

Hansi Flick, fiel a su manera de ser, también fue de los más 'tempraneros' en acudir a la cita. En la entrada del Palau Blaugrana se reunió un grupo de aficionados y en la calle se escuchó: "Hansi, eres mi ídolo".

Hacia las 20.39 horas llegó al Palau Blaugrana Lamine Yamal, mientras que los últimos en acceder por el acceso principal, prácticamente a las 21.00h, fuero Alejandro Balde y Eric Garcia.

Ya dentro del Palau, Laporta se dirigió a los presentes. Los jugadores y el resto de asistentes fueron congregándose por grupos mientras degustaron la cena. Raphinha se fotografió muy sonriente con dos cracks del equipo femenino, Mapi León y Kika Nazareth. Lamine Yamal, Marc Casadó, Balde y Gavi formaron otro de los grupos.

Joan Laporta se está mostrando muy activo estos días y con ganas de replicar todas las críticas y acusaciones que vienen desde Madrid. Sobre todo, a raíz de las declaraciones de Florentino Pérez sobre el 'caso Negreira'.

Mapi León, Raphinha y Kika Nazareth / FCB

El presidente del FC Barcelona replicó por primera vez aprovechando el desplazamiento copero del Barça a Guadalajara. "El Real Madrid tiene barcelonitis aguda. La barcelonitis ahora ya es barcelonitis aguda y veo está instalada en el corazón del madridismo", fueron sus palabras.

Fue el martes y un día después, este miércoles, volvió a denunciar lo que considera una campaña orquestada desde Madrid para desviar la atención del buen momento deportivo azulgrana y fue rotundo: "Esto se está saliendo de madre". Pero la gran respuesta llegó en la cena de Navidad: "Tengo que decir que esta dimensión que hemos alcanzado también genera envidias, y que estas se gestionan muy mal por parte de quienes, utilizando malas artes, se saltan todos los códigos de conducta, éticos y morales, y no solo los deportivos".

"Cinismo, prepotencia, despotismo y bodrio"

Y fue ahí cuando empezó su parte más dura: "Supongo que sabéis a quiénes me refiero: a aquellos que son los artífices de campañas de desprestigio permanentes contra nuestro escudo y nuestras esencias. Y esto no lo vamos a permitir. Son los mismos que confunden el poder con el despotismo no ilustrado; los que practican el cinismo y una prepotencia desmesurada; los que disponen de un bodrio de televisión desde el que vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente". Siguió: "Quería desahogarme un poco". Y lo hizo.

Además, también destacó que "ser trabajador y trabajador del Barça es un privilegio y una fuerte responsabilidad porque todo lo que hacemos está dirigido a que hay que ayudar a nuestros héroes y heroínas, los deportistas y las deportistas". En ese sentido, añadió que "nuestro trabajo nos lleva a fortalecer la institución, y esto quiere decir también nuestro modelo asociativo. Y nuestro compromiso con la lengua y al cultura catalanas, nuestra lucha contra la intolerancia en todos los ámbitos y defender de forma radical todos los valores relacionados con la solidaridad y la democracia", refiriéndose al modelo de propiedad.

Por último, pidió "un deseo personal" vinculado a las próximas elecciones: "Me gustaría seguir viéndoos las próximas Navidades aquí celebrando los éxitos del Barça. Visca el Barça y visca Catalunya".