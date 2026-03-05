Laporta carga contra Font: "No podemos dejar en sus manos todo lo que hemos construido"

Joan Laporta sigue con su campaña electoral tras superar el corte de las firmas. El presidente saliente azulgrana tiene claro sus méritos para volver a salir elegido por los socios: "Ahora tenemos un estadio que será el orgullo de los culés. Ya hemos vuelto, es una realidad. Tenemos un equipazo y saneado. El club sigue siendo de los socios. Llevo cinco años escuchando que convertiríamos el club en sociedad anónima y los socios seguimos siendo propietarios del club. Los hechos desmienten estas afirmaciones del otro candidato", explicó tras un acto en Igualada.

En las elecciones del 15 de marzo se deberá enfrentar solo a Víctor Font, ya que finalmente Marc Ciria no pasó el corte: "Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Respetamos las decisiones de la junta. Estábamos pendientes de contra quién nos tendríamos que enfrentar. Estamos muy contentos de ser candidatos", afirmó Laporta.

Joan Laporta en el Spotify Camp Nou el día del Barça-Levante de LaLiga 2025/26 / Dani Barbeito

Ahora los dos candidatos se preparan para el día de los comicios y el expresidente no entiende las prácticas de su rival: "El escenario, entiendo que para nosotros está bien. Espero que cada uno confrontemos nuestras propuestas. No puede desestabilizar hablando de Olmo, Cancelo o Joan Garcia. No aporta nada y denota falta de experiencia. No podemos dejar en sus manos todo lo que hemos construido. Solo habla de lo que yo hago y de desestabilizar. Esto funciona muy bien y no veo una propuesta alternativa. Quiere sustituir a Deco por tres; lo veo psicodélico”.

Laporta está muy orgulloso de su anterior mandato, pero por encima de todas las decisiones pone a una en un muy alto valor: "La clave del futuro es el estadio. Nos da presente y futuro. El candidato decía que no era el momento de tomar esa decisión; se tenía que tener el coraje para hacerlo. Es la llave de todo lo que se va a producir. Si vive en otro mundo paralelo, será su problema, pero los culés están contentos".