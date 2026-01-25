Laporta carga contra Dro

El presidente Joan Laporta atendió a los micrófonos de Catalunya Radio para analizar algunas de las cuestiones más candentes de la actualidad que rodean al FC Barcelona. El presidente se mostró eufórico con el gol de Lamine, disculpó las goteras del Spotify y lamentó la marcha de Dro.

Golazo de Lamine Yamal

"Hemos visto una obra de arte de Lamine. Solo por este gol ya vale la pena ir al campo. Es uno de esos goles que marcan a un jugador y a un campo. Tiene un estilo de juego que se presta a goles de esta plasticidad, como sus disparos con rosca desde fuera del área"

Chaparrón en el Spotify Camp Nou

"Nos hemos mojado todos. Lo sabíamos que podía pasar pero al final la lluvia ha acompañado en la victoria. Es como si hubiéramos visto el bautizo de la lluvia del Camp Nou. El campo está en construcción y todo lo que se deba reparar sobre la marcha, lo iremos haciendo. Es habitual y se solventará. El campo avanza a buen ritmo y todo va a su ritmo. La licencia 1C tenía que ser a principios de enero pero se está demorando. Ahora veremos si la tenemos para el Mallorca, aún no abandono".

Joan Laporta aguantó como pudo tras la tromba de agua y granizo / DZN

Elecciones 15 marzo

"Los estatutos recomiendan un día de partido y esperamos que coincida el día 15 pero eso en cierta manera también dependerá del calendario de la Champions. Si jugamos el día 18 sí hablaremos con la Federación para jugar el día 15. Las urnas estarán colocadas en la explanada del estadio porque en su interior están las obras y los espacios aún no están acondicionados".

"No estoy en modo campaña. Estaremos hasta mediados de febrero dirigiendo el club, luego saldremos a presentar nuestras propuestas. Lo que hagan el resto, es cosa suya".

Caso Dro

"Hablaremos cuando todo esté cerrado. Ha sido una situación desagradable. Podremos reconducir esta situación tal y como se había planteado, pero ha sido una sorpresa porque teníamos acordado una nueva solución con Dro cuando cumpliera los 18 años y, sorprendentemente, su agente nos dijo que no podría cumplir lo pactado".

Supercopa femenina

"Son unas jugadoras que dan un ejemplo de perseverancia y profesionalidad. Cuesta mucho llegar, pero aún es más difícil mantenerse. Y ellas lo han conseguido. Sabíamos que no iba a estar presente Florentino Pérez y ni tan siquiera lo comentamos. El presidente de la Federación sí nos agradeció el compromiso que el Barça tiene con el fútbol femenino. Estamos mirando a ver si en cuartos de final de la Champions femenina se puede jugar en el Spotify Camp Nou".

Noticias relacionadas

Alexia Putellas se besa el escudo del Barça tras marcar el 2-0 en el Clásico para ganar la Supercopa / David Aliaga/RFEF

Renovación Alexia

"Estamos encantados con Alexia y deseamos que siga con nosotros durante los años que veamos pueden ser beneficiosos para todas las partes. Y no solo por su juego sino por su referencia en jugadoras de cantera que ella puede hacer de catalizadora".