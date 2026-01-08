Laporta: "Cancelo es otro gran acierto de Deco"

La Televisión de Catalunya ha estrenado esta noche un nuevo programa en el que se mezcla la temática deportiva y el entretenimiento. El periodista Gerard Romero, conductor de Jijantes, es el presentador de este espacio que ha contado entre otras con la portera del Barça Cata Coll como invitada en el plató que se encuentra en Molins de Rei.

En una de las conexiones del programa con Arabia Saudí el periodista Juli Claramunt ha podido contar con Joan Laporta que ha respondido de manera breve las preguntas de Gerard romero. el presidente blaugrana ha empezado hablando sobre la Supercopa: "Si jugamos con la intensidad que mostramos ante el Athletic club solo nos tenemos que preocupar de nosotros mismos".

Preguntado por como ve la final Laporta ha confesado su estado de ánimo: "Estoy tranquilo porque veo a Flick muy concentrado para jugar la final. Hoy han hecho un entrenamiento durísimo. Será una gran final y tengo ganas de ganarla otra vez".

Cuestionado sobre el regreso a tierras saudís de Ter Stegen tras el susto que sufrió en un entrenamiento Laporta destacó que "el capitán quiere estar con sus compañeros y también Gavi está viniendo".

Gerard Romero ha puesto sobre la mesa el nombre de Joao Cancelo y Laporta ha confirmado la operación: "Mañana llega y pasará la revisión médica y si todo va bien estará con nosotros. Cancelo es otro gran acierto de Deco. No es fácil fichar en este mercado. deco ha hecho un gran trabajo. Quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el jugador y su agente. Cancelo es un gran jugador y muy polivalente y Hansi Flick ha bendecido esta operación".

Laporta deseó suerte a Gerard Romero y al equipo de Fan Zone en su estreno en la programación de TV3. El periodista de Sport Carlos Monfort también habló desde Arabia para contextualizar la actualidad del día.

Gerard Romero cuenta como colaboradores en el Fan Zone con el ex jugador Jean Marie Dongou y con la periodista Patricia Domínguez que trabajó en Barça TV.