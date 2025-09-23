Laporta: "El Camp Nou está para entrar a jugar"

Joan Laporta, a su regreso de París donde acudió a la gala del Balón de oro, indicó que el FC Barcelona ya tiene todos los certificados pertinentes para volver a albergar partido en el Camp Nou. Ahora, según el presidente, solo esperan que l'Ajuntament ponga la señal de luz verde, el pistoletazo de salida y otorgue el permiso de primera ocupación. "Hemos seguido con la normativa y están presentados los certificados pertinentes. El de bomberos, el de la Kadra... todos, las subsanaciones que se nos han pedido... El Camp Nou está para jugar. Lo ha dicho la Liga y la UEFA".

El mandatario, en declaraciones a Catalunya Radio, tiró la piedra y escondió la mano: "No quiero meter presión a l'Ajuntament pero tienen la pelota en su tejado. Cuando antes nos den la primera ocupación, antes podremos ir. Recordar que hay tres fases para volver al campo. La primera ya está lista. No solo lo dice la constructor, todas la partes nos lo han dicho. Solo falta l'Ajuntament".

Indicó que este último permiso nos serviría para que el socio pudiera volver: "Esta primera fase nos permitiera jugar en casa, con un aforo cada vez más grande". El presidente, ante tanto cambio de estadio y tanta indecisión, agradeció también el esfuerzo de los socios: "Los socios del Barça se merecen volver. Tienen mucha paciencia y comprensión".

El club ha organizado para la jornada de hoy una visita de los medios de comunicación para constatar que el Camp Nou está listo, solo a la espera del permiso final de l'Ajuntament. Precisamente, hoy una reunión de sesión técnica de l'Ajuntament para evaluar la situación y al final de la misma, Laia Bonet, primera teniente alcalde, dará una conferencia para explicar la postura municipal sobre el permiso de primera ocupación.

Por último, el presidente en declaraciones a RAC1, señaló que "en función de lo que se diga en esta reunión, decidiremos si se juega en el Johan o en el Estadi aunque es posible que sea en Montjuic porque el miércoles también tenemos el partido contra el PSG"

Aitana y Lamine, junto al presidente del Barça Joan Laporta / FCB

La gala, un éxito

Por otra parte, Joan Laporta se felicitó por el éxito del Barcelona en la gala del Balón de Oro. "Es una noticia fantástica que nos llena de orgullo. De los muchos nominados, hemos ganado cuatro premios. Estamos muy orgullosos y contentos de tener estos jugadores de tanta calidad y que nos lleva a competir en el mundo del futbol y que proyectan la imagen del Barcelona".

Felicitó a Aitana por dar el discurso en catalán: "Es una valiente, siente los colores y el país. Son detalles importantes para nuestra lengua".

Agregó quie "Lamine está contento. Es el segundo Kopa que le dan. Es bonito porque en la historia no ha habido dos Koppas dos años seguidos. Esto le motivará para lograr el Balón de oro. Lo logrará. Todos teníamos ese punto de expectativa para dar la campanada".

Indicó el poder del Barcelona en la gala: "También valoran los éxitos deportivos por llegar a una final de la Champions y a unas semifinales. Los individuales son consecuencia de los colectivos"

Cuestionado por la postura del Real Madrid, Laporta dijo que "que hagan lo que quieran. Nosotros nos encargamos del Barça. Por respecto a los nominados premiados y organización vamos. Forma parte de nuestra manera de entender el deporte. Puedes ganar y puedes perder. Hay que saber perder. Tenemos la suerte de ganar mucho y perder poco".