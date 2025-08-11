Laporta 'calienta' las inscripciones: "Esta semana será intensa"

Se viene unos días de emociones fuertes en Can Barça. El club azulgrana, tras golear al Como en la 60ª edición del Trofeu Joan Gamper, arranca una semana en la que los de Hansi Flick empezarán a rodar con el inicio de la competición oficial en LaLiga ante el Mallorca en Son Moix, aunque todavía, a día de hoy, con la nube de las inscripciones sobrevolando los despachos del Camp Nou.

En SPORT ya os contamos la semana pasada que la directiva esperaba movimientos justo antes de arrancar LaLiga, y así lo confirmó el mismo Joan Laporta a los micrófonos de los canales oficiales del club tras el Gamper. El presidente, exultante tras el buen hacer del equipo sobre el césped del Johan Cruyff, dio detalles sobre la situación de los jugadores pendientes todavía de regularizar su ficha en la patronal:

"Esta semana será intensa porque todo está muy a punto para concluir determinadas operaciones que nos darían ese fair play que necesitamos para inscribir jugadores", apuntó el presidente, que minutos antes, en TV3, había afirmado que "estamos trabajando para que suceda. Con la decisión de Marc tenemos la opción de inscribir a Joan Garcia y con el resto estamos trabajando. Esta semana tendremos noticias, espero que sean buenas, para ver si podemos inscribirlos antes de que empiece la Liga. Y si no puede ser, tenemos margen", explicó.

La auditoría y los asientos VIP

La gran operación a la que hace mención el presidente Joan Laporta es la confirmación del informe final de Crowe, la auditora del club, sobre la aceptación de los ingresos de los asientos VIP, un acuerdo que recordemos se cerró a finales de diciembre con Fortia Advisor Limited (30 millones) y New Era Visionary Group (70 millones).

La operación es la llave para que el Barça recupere la ansiada regla del 1:1. Ahora mismo, por estar excedido en el límite salarial, el club solo puede usar un 60% de los ahorros en salarios y un 20% de lo generado por ventas o amortizaciones. Volver al 1:1 significaría poder inscribir utilizando el 100% del margen que se genere, lo que en números prácticos aumentaría considerablemente el colchón actual de unos 28 millones hasta rozar los 62.

Entre las exigencias para que el ingreso se reconozca en la contabilidad de la temporada figura que los asientos estén físicamente construidos y operativos, algo que ayer el club ya demostró, aunque en el Johan Cruyff, durante la celebración del Gamper, aunque su ubicación original pertenezca al nuevo Spotify Camp Nou donde ya están preparadas a falta de la licencia de Primera Ocupación para el partido contra el Valencia de la cuarta jornada de Liga.

De hecho, sobre el regreso al estadio, el presidente fue prudente y aseguró que todo irá de la mano del consistorio: "El Estadi está avanzando, está precioso, cada vez ves cómo se va construyendo cada vez más. Ahora tenemos la segunda gradería, se está haciendo la tercera. Estamos con los accesos siguiendo los requisitos que nos ha marcado el Ayuntamiento, vamos de la mano con el Ayuntamiento, esto es muy importante porque al fin y al cabo es el Ayuntamiento quien da la licencia de primera ocupación"

El caso Ter Stegen - Joan Garcia

Como el propio presidente comentó sin tapujos, el informe final de la Comisión Médica de LaLiga también puede agitar el avispero en los próximos días. De hecho, desde el club esperan una respuesta en las próximas 48h donde se confirme la baja de larga duración del alemán para poder usar su salario (un 40% si confirman los cuatro meses de baja, 80% si son cinco meses o más) e inscribir directamente a Joan Garcia sin esperar al 1:1 ni utilizar el espacio ya liberado con los ahorros de fichas y ventas de este verano.

Para el resto, como dice el presidente, todavía "hay margen", y es que la gran prioridad para Flick es tener al portero de Sallent bajo palos cuando el balón empiece a rodar en Son Moix.