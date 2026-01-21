FC Barcelona
Laporta busca la suerte en el puente Carlos de Praga
Los blaugranas disputarán esta noche la penúltima jornada de la Fase liga de la Champions League con unas temperaturas cercanas a los -5ºC
El FC Barcelona disputa esta noche (21:00 horas) la 7ª jornada de la Fase liga de la Champions League contra el Slavia Praga en el Eden Arena. Un encuentro en el que los blaugranas necesitan sumar sí o sí la victoria para mantener vivas las esperanzas de quedar entre los ocho primeros clasificados y, de esta manera, ahorrarse el 'play off' de acceso a los octavos de final de la máxima competición europea de clubes.
Durante la jornada matinal, el frío no ha impedido que el presidente del Barça, Joan Laporta, realizase un paseo por la capital de la República Checa. La temperatura en Praga es de -5ºC, la misma que se espera durante la hora del partido. Un hándicap a tener muy en cuenta para los futbolistas de Hansi Flick, poco acostumbrados a estos gélidos ambientes.
Laporta, acompañado de Enric Masip y de Joan Soler, ha recorrido el famoso puente Carlos mientras algunos aficionados culers le han identificado y le han pedido varias fotografías. El presidente les ha dedicado el tiempo necesario a cada uno de ellos. Paralelamente, también se ha fotografiado junto a la famosa estatua de san Juan Nepomuceno y ha acariciado la imagen del reconocido perro. Explica la leyenda que tendrás buena suerte y regresarás a Praga que si acaricias a este animal y el presidente blaugrana no se lo ha pensado dos veces.
Posteriormente, se llevará a cabo la tradicional comida de directivas entre los representantes del FC Barcelona y del Slavia Praga como señal de respeto entre ambos clubes antes de que el balón empiece a rodar por la noche.
- Fórmula Dembélé para solucionar el caso Dro
- Hervé Renard, entrenador (57 años), sobre Brahim: 'Lo que hizo es una falta de respeto hacia todo un país y todo un pueblo
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- Real Madrid - AS Mónaco, en directo: alineaciones, horario y dónder ver el partido de la Champions League
- Otra sorpresa en La Masia: Quim Junyent, cerca del Almería
- Julián Álvarez, el elegido: el Barça prepara un golpe de efecto para el ‘9’
- Xavier Estrada Fernández, exárbitro, sobre el fuera de juego de Lamine: 'Tardaron 10 minutos porque debían estar editando la imagen
- Barça - Dubai Basket, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo