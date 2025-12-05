FC BARCELONA
Alerta en el Barça: detecta 100 casos de reventa para el Eintracht
El club azulgrana enviará a la a la Comisión de Disciplina los casos para estudiar sanciones
El FC Barcelona reunió este viernes 5 de diciembre a los profesionales de los medios de comunicación en un acto especial con motivo de las fiestas navideñas. La cita, celebrada en el palco del Nou Spotify Camp Nou , estuvo encabezada por el presidente del club, Joan Laporta, que aprovechó la ocasión para dirigirse a los periodistas y compartir varios mensajes clave sobre el momento institucional y deportivo de la entidad.
Alerta contra el Eintracht
En clave actualidad, el FC Barcelona confirmó que ha detectado alrededor de 100 socios implicados en la reventa de entradas para el partido de este martes ante el Eintracht Frankfurt, correspondiente a la 6ª jornada de la fase de liga de la Champions. Según fuentes del club, estos casos ya han sido identificados y serán remitidos a la Comisión de Disciplina, que estudiará sanciones para cada uno de ellos.
El Barça lanzó un operativo especial para evitar que se repitiera la avalancha de aficionados alemanes vivida en 2022. Todas las entradas se han puesto exclusivamente a disposición de socios y socias, y cualquier localidad detectada en manos de seguidores del Eintracht se investiga para localizar al responsable de la venta.
El club recuerda que la reventa "pone en riesgo la seguridad y el bienestar" del resto de asistentes y mantiene activos controles reforzados: aumento del dispositivo de seguridad, revisión nominal y visual en accesos, coordinación con autoridades y análisis diario de las ventas para detectar fraude. Cualquier caso confirmado será trasladado a disciplina para una posible sanción.
