Laporta avala a Flick en el caso Lamine

Lamine Yamal sigue siendo la principal ausencia del FC Barcelona. El extremo azulgrana volvió lesionado del parón internacional tras disputar los dos encuentros con España, algo que molestó mucho a Hansi Flick e incluso lo afirmó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Valencia: "Se fue con molestias y regresó con dolores. En la selección le dieron analgésicos y aun así jugó 79 minutos en el primer partido y 73 minutos en el segundo. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene grandes jugadores y tiene que cuidarlos. Esto es lo que puedo decir, estoy triste", sentenció.

En el Johan, los azulgranas consiguieron superar con facilidad a los 'ches' sin Lamine, pero el jugador tampoco estará presente en Inglaterra para debutar en Champions League ante el Newcastle United.

Joan Laporta habló sobre el 'caso Lamine' en un encuentro con los medios desplazados al norte de Inglaterra y afirmó, ante SPORT, que estaba de acuerdo con todo lo que dijo Hansi Flick: “Nuestro entrenador ya ha dicho todo lo que tenía que decir y tiene toda la razón”

El extremo fue descartado tras no entrenar en el entrenamiento previo a viajar y se quedó en Barcelona. Los azulgranas volaron el pasado miércoles y harán noche tras el encuentro en Newcastle y el viernes se ejercitarán por la mañana en las instalaciones de los 'magpies' para coger el avión de vuelta a Barcelona después de la sesión.

Lo importante para Flic es que desaparezca por completo el dolor en el pubis, pensando en los próximos compromisos ante Getafe, el fin de semana, y ante Oviedo en el partido intersemanal.

Lamine y De la Fuente en el pasado parón de selecciones / EFE

Incluso el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, declaró que le apenaba que Lamine no estuviese ante ellos: "Para mí es una pena que no juegue. Me decepciona no poder verlo en su mejor momento", dice. Sin embargo, el preparado inglés piensa que sus sustitutos también serán una gran amenaza: "Quien quiera que juegue, tiene un ritmo increíble por las bandas, jugadores internacionales que nos desafiarán de diferentes maneras".