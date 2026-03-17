Laporta aumentará el Johan Cruyff con 10.000 espectadores más

Joan Laporta ya ha digerido la victoria electoral. Se la esperaba y, su euforia electoral, ha dejado un paso a la reflexión y el momento de cohabitar con el presidente en funciones, Rafael Yuste, para organizar el club de cara a final de temporada, aunque especialmente para el futuro. Laporta no puede realizar funciones de representación o de disposición hasta el 1 de julio según marcan los estatutos de la entidad.

En sendas entrevista concedidas a 'El Món a RAC1' y 'El matí de Catalunya Ràdio', el presidente electo dejó una noticia importante como es el proyecto de ampliar el aforo del Johan Cruyff, actualmente fijado en 6.000 espectadores. Con esta ampliación, el Barça cumpliría los requisitos para jugar en el Johan Cruyff mientras se monta la cubierta del Spotify Camp Nou y no tener que mudarse durante otra temporada a Montjuïc.

"Queremos ampliar el Johan. Se ha hablado con el Ayuntamiento de Sant Joan Despí y vimos que no eran contrarios. Hay un tema de los accesos que se colapasan mucho, pero son asumibles 10.000 espectadores más", explicó. Lapoarta añadió que con esta iniciativa "a ver si hacemos crecer el femenino y el Barça Atlètic, hay que potenciar a los jóvenes".

El dirigente recordó que para los partidos de Primera División "el mínimo es de 8.000 espectadores" y no quiere "pedir otro factor a la Liga", mientras se consruye la cubierta que pronosticó en un periodo de "un mes o mes y medio" sin competición en el Spotify Camp Nou. Laporta recalcó que "no queremos volver a Montjuïc por todo el lío que significa y lo que nos cuesta. No sale a cuenta".

El presidente electo habló de futuro, pero también de pasado sobre la campaña al referirse que "no está solo quien nos denunció. El otro candidato fue rápido a los medios a dar credibilidad. El hilo argumental era la otra candidatura y me hace sospechar. Nada es inocente. No es cuestión de este señor que quiere presentar una denuncia llena de mentiras. Creo que había alguien. Se sabrá seguro", subrayó. "Los documentos de la denuncia son los que dicen los medios y es el mantra de la otra candidatura. Se notaba mucho, pero no he pagado para tener informes. Era un hombre que había sido socio, dejó de serlo y se hizo socio para presentar la denuncia llena de falsedades".

La renovación de Flick

El presidente electo también reforzó su apuesta por la continuidad y la estabilidad en el proyecto deportivo azulgrana, con especial énfasis en la figura del técnico Hansi Flick y del director deportivo Deco. Laporta confirmó que la renovación de Flick está encarrilada y podría hacerse oficial en breve. “Lo queremos renovar hasta 2028, con un año de margen por temporada. Él está a favor y está muy a gusto”, explicó. Además, insistió en que la actual junta tiene plena capacidad para tomar decisiones clave: “Con una junta continuista no pasarán cosas que no deben”.

El dirigente fue más allá al destacar la conexión interna en el área deportiva: “Me gustaría mucho renovarlo. Esta sintonía con Flick es muy importante. Saben mucho de fútbol”. En ese sentido, también puso en valor el papel de Deco, cuya continuidad considera prioritaria: “Espero que quiera continuar. Es una persona reservada, introvertida, muy centrada en su trabajo, con carácter fuerte. Se llevan muy bien y se respetan”.

Laporta dibujó un escenario de estabilidad prolongada en el banquillo: “Demostraría que estamos ganando. Veo posible que esté cinco años más. Es un hombre joven, con energía y adaptado a la ciudad”. Y elogió su impacto en el equipo: “Ha aportado variantes respetando nuestro estilo, con disciplina y máxima exigencia. Ha conseguido que el equipo vuelva a funcionar con los mismos jugadores”.

En materia de planificación deportiva, el presidente electo dejó claro que la delantera está bien cubierta: “Con Ferran y Lewandowski la posición está cubierta. Si debe reforzarse, se reforzará. Hay ‘9’. Harry Kane sería de la edad de Lewandowski…”. Sobre el veterano delantero, añadió: “La idea de Deco es que renueve. Se lo merece. Llegó en una situación muy difícil desde el Bayern. Si quiere quedarse, nos gustaría. Ha aceptado su rol y se combina bien con Ferran Torres”.

También valoró el rendimiento de otros nombres propios de la plantilla: “Marcus funciona muy bien con asistencias y goles, y João Cancelo lo está haciendo muy bien, con protagonismo tras las lesiones de los laterales”. Sobre el primero, fue claro: “Intentaremos, bajo el interés del Barça, que pueda continuar”.

Uno de los nombres propios fue el de Lamine Yamal, al que definió con entusiasmo: “Es un artista, un genio, es del Barça. Tiene contrato hasta 2031. Los jugadores especiales, con ese don, acaban asumiendo responsabilidades como penaltis y faltas. Ya ha demostrado valentía y madurez”.

Laporta también abordó cuestiones institucionales, como el papel de Alejandro Echevarría: “Es una persona eficaz, que da equilibrio en el vestuario y hace bien su trabajo con LaLiga y la RFEF. Me ha dolido que se hablara de él y de Deco, porque sufrieron con rumores injustos”.

En clave de futuro, el presidente electo fijó prioridades claras: “El objetivo principal es acabar el estadio y consolidar la recuperación económica. Eso es fundamental para el club”. Además, dejó abierta su presencia institucional en compromisos europeos: “Podré estar invitado en algunos viajes de Champions, con las formalidades correspondientes”.