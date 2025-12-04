Laporta: "Estamos atentos al mercado de invierno"

El presidente del Barça, Joan Laporta, ha dejado abierta la posibilidad de que el primer equipo se refuerce en este mercado de invierno, especialmente en defensa tras la baja Ronald Araujo, que ha pedido tiempo al club para recuperarse mentalmente. “He hablado con Araujo y me dio la sensación que podrá volver a motivarse. Su último mensaje fue muy cariñoso porque ve que el club está con él. Lo necesitamos porque es diferente. Flick y Deco le están ayudando. Deco está atento al mercado y si hay una oportunidad la aprovecharemos, estaremos atentos. Pero Flick tiene jugadores. Ha inventado a Gerard Martín de central izquierdo y Eric es polivalente. Por cierto, ya tenemos un acuerdo con él y lo presentaremos el próximo jueves”, ha explicado en una nueva edición de los Foros de Vanguardia.

Laporta cree que el Barça volverá pronto a la regla del 1-1: “Ya llegamos y aprovechamos para renovar a esta generación de futbolistas tan buena. Ahora estamos excedidos pero en breve volveremos. Tampoco nos agobia. Tenemos un equipo competitivo y gestionaremos para tener un equipo todavía más competitivo”. Precisamente esa gestión puede pasar por reforzar la delantera en verano, cuando acaba contrato Robert Lewandowski. “Es una pregunta para Deco. Lewandowski empezó lesionado, ha marcado goles, es importante para los jóvenes. Habrá jugadores que necesitarán un recambio y Deco trabaja para el verano. Tenemos capacidad para fichar, pero el Barça no se volverá loco. Capacidad tenemos porque podemos disponer de créditos, pero creo que no es necesario porque nuestra fuerza es el equipo y también que muchos gallos en un corral no funcionan. Hay ejemplos, todos hemos pensado lo mismo. Si es necesario podríamos hacer frente a un gran fichaje pero creo que no lo necesitamos”.

Ha sido uno de los recados de Laporta al Real Madrid, pero ha habido más. Lo ha hecho cuando ha hablado del Caso Negreira: “El Caso Negreira durará hasta que la jueza diga basta. Nosotros aportamos datos y está quedando muy claro que el Barça no ha comprado árbitros. Las otras partes no aportan nada concluyente, solo pruebas que sirven para alargar la decisión de la jueza. Se nos condenó antes de juzgarnos. Se nos juzgará y quedaremos absueltos. Hay actores que quieren que siga vivo para estirar la historia. Es mentira que al Barça nos favorezcan los árbitros. El madridismo sociológico es normal. El Madrid tiene poder y nos da más gusto cuando ganamos. Todos los presidentes del Comité Técnico de Árbitros han sido del Real Madrid. No tengo que pedir perdón porque no se hizo nada de lo que se dice, al menos en mi mandato. Al revés, defenderé esta etapa porque es la mejor de la historia del Barça. Lo que hace la televisión del Madrid es intentar influir cada semana en los árbitros, quizá deberían mirar lo que hace, con una virulencia fuera de lugar. Han entrado en estado de pánico al ver el resurgimiento del Barça. Han intentado ensuciar al mejor Barça de la historia, pero saben que fue una maravilla, era el Barça que ganaba y enamoraba a todo el mundo”.

Y también cuando se ha referido a la nueva posición del Barça en la Superliga. “Queremos la paz y la sostenibilidad del fútbol. La Superliga me la encuentro hecha y voy porque hay diferencia entre los clubes estado y los históricos, Si se hubiese hecho rápido, hubiese ido bien, pero esta indefinición ha perjudicado al Barça. Me he encontrado interlocutores como Ceferin y Al Khelaifi, hablé con la Superliga y yo fui el interlocutor. Se llegó a algunos acuerdos, pero luego supe que el Real Madrid va por detrás y dijo que no. Estoy en un punto que estamos por hacer una transición a la UEFA. Mejor que haya paz, hay algunos que quieren estar instalados en el conflicto permanente”.

Otra referencia al Real Madrid ha llegado cuando se le ha preguntado por la intención de Florentino Pérez de vender un 5% del club blanco, algo que, según Laporta no se puede extrapolar al Barça: “Llevo oyendo cuatro años que convertiremos el Barça en SA. Siempre será de sus socios y socias con esta junta y lo hemos demostrado. A los inversores que lograron Goldman Sachs les tenía que explicar porque el Barça no era SA y eso le gustaba. Esto es una garantía de retorno del dinero que hemos pedido. No sé porque lo ha hecho el Real Madrid, pero nosotros no lo tenemos pensado porque nos perjudicaría. Hay mucha gente que dice que el Barça se debe gestionar como una empresa, pero no. Es una institución. Hay unos códigos diferentes, los deportivos, los sociales. Es una institución moderna y comprometida con la democracia, la libertad, Catalunya. Todo ello me lleva a defender que el Barça sea siempre de sus socios. Y los únicos que lo podemos garantizar somos mi junta y yo. Un sistema mixto te lleva a la SA, me lo han dicho los del Bayern, que tienen problemas con sus socios”.

Otro nombre propio del acto ha sido el de Leo Messi. Laporta ha explicado que está abierto a hablar con el argentino, que merece un gran homenaje: “Las personas hablando se entienden, no hay ningún inconveniente. Cuando sea el mejor momento se le hará el homenaje que merece el mejor jugador de la historia y una estatua al lado de Kubala y Cruyff. No tenemos noticias de que hayan aceptado la estatua todavía. No alimento polémicas y no hago especulaciones. Oigo unas propuestas que no entiendo, que no son realistas. Leo tiene contrato con un equipo. El homenaje se tiene que hacer con un estadio de 105.000 personas. En junta se habló de que el estadio llevase su nombre, pero no lo vimos bien”, ha reconocido el presidente azulgrana.