FC BARCELONA
Laporta asistirá a la próxima reunión de la ECA en calidad de invitado
El presidente azulgrana acudirá a la capital italiana el 8 de octubre tras recibir una invitación personal de Nasser Al-Khelaïfi, líder de la ECA y presidente del PSG.
Joan Laporta estará presente el próximo miércoles 8 de octubre en Roma, donde asistirá a la cena de gala previa a la Asamblea General de la Asociación Europea de Clubes (ECA). El presidente del FC Barcelona lo hará en calidad de invitado tras recibir una invitación personal de Nasser Al-Khelaïfi, máximo dirigente del PSG y chairman de la ECA, con quién compartió palco el pasado miércoles en Montjuïc en el partido de Champions.
La presencia de Laporta en la capital italiana responde a la voluntad del Barça de volver a la familia del fútbol europeo, en un gesto que consolida las históricas relaciones del club con la UEFA y la propia ECA. En los últimos meses, el presidente azulgrana ha tendido puentes de diálogo entre la UEFA y la Superliga, proyecto del que el FC Barcelona no ha salido formalmente, en un movimiento que se interpreta como un acercamiento definitivo al seno de las instituciones europeas y quizás el fin del proyecto que arrancó con Florentino Pérez para crear una nueva competición europea.
Con este paso, Laporta refuerza la estrategia de normalizar la posición del club en los foros de poder del fútbol continental y recuperar la sintonía con los principales organismos internacionales tras el terremoto que supuso unirse al proyecto de la Superliga.
