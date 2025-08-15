Laporta asegura las inscripciones de Joan Garcia y Rashford para Mallorca

A menos de un día para que el FC Barcelona debute en la Liga ante el RCD Mallorca, Joan Garcia y Marcus Rashford siguen sin estar inscritos. Los dos grandes fichajes de la temporada siguen esperando que la competición acepte sus inscripciones y el tiempo se va terminando.

El Barça jugará en Son Moix este sábado a las 19.30h y este viernes han hecho avances para que los dos puedan estar. Tras la baja de larga duración de Ter Stegen, los culés afirmaron que se podría utilizar parte de su sueldo para inscribir a Joan García inmediatamente, pero la idea de Laporta es hacer lo mismo con los dos.

El presidente del FC Barcelona confirmó que los dos fichajes podrán estar disponibles en la Trobada de Penyes Barcelonistes de les Illes Baleares organizada en Maria de la Salut, un pueblo del centro de la isla. Laporta dio un discurso ante los peñistas con un mensaje muy claro: "Si Flick quiere, Joan Garcia y Rashford pueden jugar mañana", como informó Mundo Deportivo.

Los azulgranas están pendientes de la validación final por parte de LaLiga. Además de la baja de Ter Stegen, los culés han renovado a Kounde para diferir la amortización de su fichaje y vendieron el 50% de los derechos que conservaban de Francisco Trincao por 11 millones de euros al Sporting de Portugal.

El presidente estuvo acompañado por Josep Ignasi Macià, el directivo responsable de las peñas en su visita a Maria de la Salut. Allí también estaba Jaume Ferriol, alcalde del municipio mallorquín y Pere Jordà, presidente de la peña, entre otros representantes de instituciones baleares.

Los azulgranas no son el único equipo con problemas de inscripciones en la competición. De hecho, es un problema bastante generalizado en la Liga, aunque Tebas confía en que todas se llevarán a termo: "Hay un reglamento que los clubes conocen desde hace tiempo. Siempre pasa algo. A 31 de agosto todos o casi todos tienen los deberes hechos".