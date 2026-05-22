Laporta arremete contra Florentino Pérez: "tienen barcelonitis"

Joan Laporta, presidente electo del FC Barcelona, habló en el marcado de la Koeman Cup sobre Florentino Pérez y su rueda de prensa en la que volvió a mencionar el caso Negreira.

Laporta señaló que “ya respondió el presidente Rafael Yuste en todo lo que se dijo en relación al Barça. Entiendo que todo lo que comentó del caso Negreira son falsedades y lo hace para tender una cortina de humo y desviar la atención que llevan dos años sin ganar. De alguna manera, tienen que justificarlo y la mejor manera que ven es con esto, que no hay caso".

Joan Laporta lamentó que "intentan mantener el tema vivo para argumentar cosas inciertas. Si no, no tendría sentido su televisión y las barbaridades que dicen. Cada uno hace lo que quiere, no pueden pretender que ante estas falsedades, es esperpéntico, no se reaccione, el club me va informando, soy presidente electo, tomo posesión 1 de julio, se está estudiando manifestaciones para ser respondidos en foro que corresponde”

El presidente electo considera que “solo ofende quien puede y no quien quiere, en este sentido, es una estrategia para desviar la atención, de dos años sin ganar nada, invirtiendo mucho, no ganan nada, nosotros dos Ligas, dos Supercopas una Copa del Rey, cuantos más títulos, mejor. Tenemos estabilidad y en el otro lado hay desestabilidad. No me sorprende porque todo nos conocemos”

Laporta detecta que "ellos tienen barcelonitis, nos va bien por y para el Barça para que estén felices, la gente del fútbol disfruta con el Barça”.

Los jugadores se están divirtiendo en los últimos días con la cena de celebración de los títulos, la visita a Port Aventura y esta noche acudirán al concierto de Bad Bunny. Laporta bromeó sobre ello y señaló que "no sé si hoy les dejará ir a ver a Bad Bunny… Sí, Bad Bunny, no Bugs Bunny…”, entre risas.

En cuanto a la elección de un sustituto de Robert Lewandowski, Laporta indicó que si soñaba con algún fichaje como el de Erling Haaland. En este sentido, el presidente electo fue prudente: “Hay que dejar trabajar a Deco. Hará las incorporaciones necesarias y tendremos un gran equipo”.

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Sobre la final de Oslo señaló que “tenemos muchas opciones de ganar la cuarta. Son un equipazo y tenemos más entidad que ellas. Sólo hay que ver como persiguen a nuestras jugadoras, entrenadores y trabajadores. ¿Alexia? Todo se aclarará a final de temporada".