Laporta arranca el debate contestando a Xavi: "Me ha dolido"

El primer debate de la campaña de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona entre Joan Laporta y Víctor Font arrancó con una dura respuesta del expresidente al ex entrenador y ex jugador del conjunto blaugrana, Xavi Hernández, que en las horas previas había sido muy duro con la gestión del ahora expresidente y candidato en una entrevista.

Xavi había cuestionado la gestión de Laporta en todos los ámbitos y sobre todo había asegurado que el club está en manos de Alejandro Echevarría. La primera pregunta del debate conducido por Jordi Basté en 'Rac 1' fue referida a esta entrevista de 'La Vanguardia' a Xavi Hernández y la réplica de Joan Laporta fue contundente:

"Me ha dolido", dijo Laporta sobre las declaraciones de Xavi. "Cuando veo estas declaraciones, pienso en Flick. Es duro ser presidente porque tienes que tomar decisiones difíciles. Con Xavi vi que seguiríamos perdiendo, me tranquiliza ver cómo han ido las cosas". Joan Laporta recurrió a los resultados del equipo para explicar el despido del técnico vallesano en su momento. "Los mismos jugadores que perdían con Xavi, ahora ganan con Flick".

Laporta llevó las palabras de Xavi a la contienda electoral, resaltando lo que para él es el partidismo del exfutbolista a favor de su oponente, Víctor Font. "Lo que me duele es que se haya dejado utilizar".

El ahora candidato a la presidencia defendió la figura de Alejandro Echevarría. "Para hacerme daño a mí, ha utilizado a una persona de mi círculo de confianza (Alejandro Echevarría). Le defendieron (a Xavi) hasta cuando era indefendible que siguiese, también Yuste. Tiene ganas de ensuciar. Detrás de Xavi hay un uso de su persona, entiendo que Víctor Font, intentando ensuciar este proceso electoral". Y Laporta relacionó la entrevista de Xavi con la denuncia presentada contra Laporta. "Ya le va bien que haya un socio que presente una denuncia llena de mentiras y falsedades. Es un estilo que no me gusta".

Joan Laporta volvió de nuevo más tarde a cargar contra la gestión de Xavi Hernández de la plantilla. "Se relajó y no podía conciliar su vida profesional con su vida familiar. Y dijo que en dos años (el Barça) no sería competitivo contra el Real Madrid y en Europa. Le llamé para preguntarle y me dijo que lo habían malinterpretado, pero estaba permanentemente insatisfecho con la plantilla y con los árbitros, evidentemente, pero decía que la plantilla no era competitiva".

Según Laporta, sus quejas contra los jugadores "era una 'cantarella' recurrente suya y del staff. Y cuando a Messi no se le pudo renovar, ya en el 2023, precisamente me viene Xavi y me dice que Messi quiere volver. Preparamos el contrato con Jorge Messi y en el mes de mayo (Jorge) dijo que no podría ser porque tendría demasiada presión y preferían ir a Miami".