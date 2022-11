Laporta apuesta por la Liga y porque se flexibilice el fairplay

Desde Bogotá, el presidente del Barça asegura que la prioridad es ganar el campeonato doméstico Insiste en que le gustaría reforzar la plantilla en invierno pero a día de hoy no pueden inscribir jugadores

Joan Laporta viajó a Colombia el pasado sábado y mañana llegará a Barcelona. Ha estado unos días viendo en directo el trabajo que la Fundación del club está haciendo en la zona de Aruca junto con ACNUR y Save the Children con refugiados y desplazados. Antes de volver a casa, ha ofrecido una rueda de prensa en Bogotá y ha insistido en que después de quedar fuera de la Champions el gran objetivo es ganar la Liga.

"Estoy contento de ir primero en la Liga, recibimos un palo fuerte cuando nos eliminaron de la Champions, pero como tenemos un equipo en reconstrucción nuestro objetivo este año es la Liga. Es lo prioritario”, ha dicho. La competición ahora está parada por el Mundial de Qatar. El Barça aporta 16 jugadores a la cita mundialista, un motivo que hace enorgullecerse al presidente azulgrana. “Estamos muy orgullosos de ser un club que aporta tantos jugadores a un Mundial de fútbol, espero que todos consigan sus objetivos, o al menos disfruten del Mundial y que vuelvan a casa sanos y salvos. Les deseo que les vaya muy bien a todos”.

Laporta también se ha felicitado por la apuesta que está haciendo el club por el fútbol femenino. "Está creciendo y se está consolidando, con mucha fuerza, en el FC Barcelona hemos dedicado recursos para que el futbol femenino sea una referencia y lo está siendo. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo femenino”, ha comentado. Pide flexibilizar el fairplay para poder fichar

El presidente del Barça ha vuelto a pedir que la Liga flexibilice las normas del fairplay financiero para que el club pueda incorporar jugadores si así lo desean en el mercado de invierno. A día de hoy, no puede. En esta lucha los azulgrana no están solos. “Somos unos cuantos clubes que queremos que el fair play se flexibilice. Nosotros, a pesar de que estamos en una fase de recuperación económica y vamos a dar unos resultados que serán los mejores de la historia al final de la temporada, en cuanto a ingresos y beneficios, bajo la normativa del fair play financiero de la normativa española este invierno no podríamos fichar si no hacemos una serie de ajustes”.

Laporta ha insistido en que si sale alguna ocasión de mercado, el Barça intentará reforzarse. "Nosotros contamos con todos nuestros jugadores y ya hicimos nuestra planificación en verano de toda la temporada, pero si sale una situación que vemos que puede mejorar el equipo intentaremos incluirla”.