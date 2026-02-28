Laporta, sobre el apoyo de Xavi a Font: "Me parece normal"

Cada día falta menos para saber quién superará el corte para acceder a la presidencia del Barça y las declaraciones de los precandidatos, así como sus actos repletos de propuestas no cesan. Hace pocos minutos, Joan Laporta ha hablado antes del encuentro, a las puertas del Hotel Grand Hyatt Barcelona. El presidente azulgrana se ha referido al apoyo público de Xavi Hernandez a Victor Font, después de que el exentrenador acudiera esta mañana a las oficinas del candidato a la presidencia de Granollers junto a su mujer.

“Me parece normal que Xavi muestre su apoyo a quien quiera, es su derecho y esto son elecciones democráticas”, aseguró Laporta, restando importancia al gesto y defendiendo la libertad del técnico para posicionarse.

El dirigente también dejó otros titulares. Sobre el cruce europeo, avisó: “El lado del sorteo de Champions que nos ha tocado no será nada fácil. Nos fijamos en nosotros”, a su vez que en clave doméstica se mostró convencido: “Creo en la remontada ante el Atlético, estoy convencido”.

Además, respondió a las críticas de otros aspirantes: “Si a los demás candidatos no les gusta que cocinemos macarrones es su problema. Veo que están muy pendientes de nosotros”.

Joan Laporta seguirá el Barça-Villarreal desde una localidad cercana a la que ocupó en el último partido que el FC Barcelona ganó al Levante (3-0). Hasta que no gane las elecciones, en caso de hacerlo, ni él ni su junta volverán al palco.