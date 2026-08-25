Laporta aparece en la Ciutat Esportiva a una semana del cierre del mercado

Joan Laporta ha acudido esta mañana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El presidente azulgrana ha aprovechado la visita para saludar a Hansi Flick y a los futbolistas antes del entrenamiento, pero también para mantener una reunión de planificación con la dirección deportiva en unos días especialmente importantes para el mercado del Barça.

El club juega a contrarreloj. Queda exactamente una semana para que cierre el mercado el próximo 1 de septiembre a las 23.59 horas y todavía existen varias carpetas por resolver. Una de las principales es la del delantero centro. En el Barça consideran que existe la necesidad de incorporar un ‘9’ tras la salida de Lewandowski y ya trabajan para analizar todas las posibilidades.

No será una operación sencilla. La dirección deportiva maneja varios nombres y debe acelerar los contactos con los entornos de los futbolistas y sus respectivos clubes para conocer qué operaciones pueden ser realmente viables durante estos últimos días.

La visita de Laporta ha coincidido con la llegada de Deco a la Ciutat Esportiva. Ambos mantienen un contacto constante y, durante las últimas semanas, se han reunido varias veces por semana para ponerse al día sobre el delantero y el resto de movimientos pendientes. El presidente azulgrana tiene máxima confianza en el gran trabajo del director deportivo y este le reporta varias veces por semana para mantenerle al tanto de la situación de todos y cada uno de los jugadores de la plantilla.

El delantero y la situación de Balde

Otra de las carpetas abiertas es la de Alejandro Balde. El Manchester United ha preguntado por el lateral, aunque por ahora estaría dispuesto a plantear una cesión mientras que el Barça prioriza un traspaso. Todo debe resolverse además en tiempo récord. En caso de producirse su salida, el club se plantearía acudir al mercado para incorporar un central zurdo.

Laporta llegó especialmente satisfecho después del 0-5 conseguido ante el Elche en el Martínez Valero. El presidente considera que empezar la temporada de esta manera es una excelente noticia. El partido también demostró que Flick dispone de diferentes soluciones para actuar en punta, pero la dirección deportiva sigue prefiriendo incorporar un delantero centro puro.

Raphinha, Anthony Gordon e incluso Hamza Abdelkarim pueden ocupar esa posición, aunque la intención es que puedan actuar principalmente donde mejor rendimiento ofrecen. Precisamente, una de las características que Deco y Flick valoraron especialmente cuando apostaron por Gordon fue su versatilidad. El inglés puede jugar en banda y también como delantero centro, una alternativa muy útil para el técnico.

Eso no cambia los planes. El Barça afronta la última semana de mercado con mucho trabajo por delante y Laporta y Deco han aprovechado la mañana para repasar juntos las opciones. Después de saludar al equipo, el presidente ha vuelto a los despachos. Quedan siete días y varias decisiones importantes por tomar.